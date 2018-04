Se disparan incendios... y bomberos sin equipo

Mientras los bomberos enfrentan una considerable carencia de equipo, la frecuencia de los incendios que se registran en la ciudad se incrementó en lo que va del año con relación al 2017, establecen cifras oficiales.El año pasado la estadística fue de 7 incendios por día, pero en lo que va de este 2018 el número de incidentes es de 10.5 casos diarios.Los principales lugares donde se presentó este tipo de hechos el año pasado fueron en basura o maleza en baldíos con 841 servicios, incendios accidentales en viviendas, de los cuales refieren 391 casos, e incendios intencionales en fincas abandonadas ocupa el tercer lugar de incidencia con 299 situaciones.Los mismos sitios se mantienen en estos primeros cuatro meses del 2018, 539 casos en basura o maleza en baldíos, 167 accidentales en vivienda y 118 intencionales en fincas abandonadas.Durante los primeros cuatro meses del presente año en la ciudad se han registrado mil 230 incendios, lo que equivale a un 46.80 por ciento del total de incendios ocurridos en los 12 meses del 2017.De acuerdo con la información proporcionada por el departamento de Bomberos de Protección Civil, el año pasado el total de incendios registrados fue de 2 mil 628.El año pasado los meses de mayor registro de incendios fueron marzo con 294, junio con 286 y diciembre con 282, en tanto que este año enero terminó con 362 casos, febrero con 292, marzo con 318 y hasta el viernes 27 de abril se mantenía con 258.Uno de los rubros en los que se registró un incremento del fenómeno son los que ocurren en maquiladoras, pues durante el 2017 se presentaron 10 casos, nueve de ellos accidentales y uno clasificado como intencional en el mes de noviembre contra 11 que se han registrado tan sólo en cuatro meses de este año.Ejemplo de ello es el incendio que dejó en pérdidas totales la maquiladora Industrias BM de México, ubicada en el parque industrial Gema II, la noche del lunes dos de abril, donde decenas de bomberos trabajaron durante 34 horas para sofocar la conflagración y donde la falta de equipo hizo crisis.La carencia de herramientas es una situación que han arrastrado los bomberos durante años, dijo Efrén Matamoros, director de Protección Civil municipal en entrevistas previas.El Departamento de Bomberos de recibió las últimas unidades totalmente nuevas para combatir incendios desde hace 10 años, mismas que ahora trabajan prácticamente destartaladas, dijo el funcionario. Explicó que lo mismo sucede con los trajes de “tragafuego”.Matamoros dio a conocer hace semanas que hizo un inventario del equipo de la estación central.“De las ocho bomberas, todas trabajan pero cuatro tienen fallas mecánicas, hay que estarles dando mantenimiento porque echan mucho humo. Ya me dijeron que lo mejor es comprarles un motor nuevo”, dijo.Además, dos pick ups ligeras son insuficientes para cargar la capacidad de tres toneladas y media de agua necesarias para combatir incendios.Según reportes del departamento, de las 10 estaciones de bomberos que hay en la ciudad, cuatro operan sin máquinas extinguidoras para atender llamados de emergencia.Además en un recorrido se detectó que el techo de la estación 2 está por colapsar, caso similar a la estación 3 en la que se observa deterioro estructural en las paredes y en una parte del techo que humedece uno de los cuartos que es utilizado como museo del departamento.Matamoros dijo que ya se autorizó la adquisición de 200 pares de botas, 200 pares de guantes, 200 escafandras (tipo pasamontañas), 80 cascos, 40 chaquetones y dos maquinarias ligeras, que arribarán a la dependencia en los siguientes días para remediar en parte las carencias.“Afortunadamente nada nos ha fallado en un incendio, si no imagínese llegar al lugar y que no funcionen”, expresó Matamoros sobre las fallas. (Abril Salgado/El Diario)1.- Basura/Maleza (baldíos)2.- En vivienda (accidental)3.- Finca abandonada (intencional)4.- En vehículo (accidental)5.- En vehículo (intencional)6.- En vivienda (intencional)7.- En llantas8.- Corto circuito9.- En negocio (accidental)10.- En maquiladoras (accidental) y Flamazos.• Tener precaución con los cigarros, principalmente cuando hay vientos.• No quemar basura.• Extremar cuidados en su vivienda con velas y veladoras, no dejarlas encendidas.• Evitar el sobrecargo de conexiones en las tomas eléctricas.• No colgarse del alambrado eléctrico si sospecha de fallas.• Evadir instalaciones inadecuadas con alambrado incorrecto, ya que provocan corto circuito.• Procurar tener un extintor contra incendios en spray, principalmente en la cocina.• Cuidar los mangos de sartenes que están en la estufa.• No verter agua en aceite caliente.• Si puede retirar material que sea inflamable, hacerlo para evitar la extensión del incendio.• De no controlarse la situación anterior, abandonar el espacio donde se presente el fuego.• Llamar al 911 y solicitar una unidad de bomberos.