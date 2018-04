Se queda corta Cruz Roja

Tras casi dos meses, la colecta anual de la Cruz Roja concluye hoy, lo que significa que este es el último día que tienen las personas que quieran solidarizarse con la causa a través de los voluntarios que recorren las calles de la ciudad.Mario Carmona, director de la institución en Ciudad Juárez, dio a conocer que los estudiantes de la escuela de Enfermería de la Cruz Roja saldrán hoy a las calles por última vez en el año para recabar recursos.Sin embargo, ello no significa que quienes deseen realizar aportaciones no puedan hacerlo, pues se pueden poner en contacto con la organización para entregar donativos.La última cifra que la Cruz Roja reportó haber podido juntar hasta el 22 de abril fue 848 mil pesos de los 2 millones que pretende alcanzar, lo que representa apenas 42.4 por ciento de la meta.A pesar de que la colecta termina formalmente hoy, la organización se reunirá todavía esta semana con representantes de cámaras y organismos empresariales con el fin de ver la forma en que estos últimos pueden colaborar.De acuerdo con Carmona, los gastos de la delegación local de esta institución, que es la más grande del estado, ascienden a 22 millones de pesos cada año, por lo que la administración debe destinar aproximadamente 1.8 millones por mes.Según cifras oficiales, el año pasado los paramédicos de la Cruz Roja brindaron 10 mil 500 servicios de emergencias sin ningún costo.Una de las dificultades que la institución local de ayuda humanitaria debe encarar es hallar fuentes de financiamiento, por lo que recurre al cobro de cuotas de recuperación en los servicios que no tienen que ver con las urgencias, como los análisis de laboratorio, por ejemplo.Sin embargo, según explicó Carmona en una entrevista pasada, la Cruz Roja pierde unos 5 mil pesos cada semana debido a que personas se niegan a pagar servicios que tienen cuota de recuperación, como consultas médicas y suturas.Este déficit tiene un impacto en las finanzas de la institución porque con ese dinero debe pagarse a médicos y enfermeras, quienes por ley perciben una remuneración por prestar sus servicios profesionales.Hasta el 22 de abril llevaban 848 mil pesos de 2 mdp que pretenden alcanzar, lo que significa apenas el 42.4%

