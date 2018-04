En 30 años, los niños de entre uno y 11 años de edad que viven en Ciudad Juárez dejaron de morir por infecciones intestinales y desnutrición, y actualmente fallecen en accidentes de distinta naturaleza.El año pasado, uno de cada cuatro (26 por ciento o 24 casos) de los 92 que murieron en Ciudad Juárez fallecieron en un accidente, muestran datos del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED).De acuerdo con esta fuente, dentro de estas causas, las más frecuentes son las colisiones de transporte, la obstrucción de las vías respiratorias por alimentos, envenenamientos, ahogamiento, sumersión y broncoaspiración.Fuera de contextos accidentales, condiciones y situaciones que en la actualidad les quitan la vida a los menores son, en este orden: neumonía e influenza, homicidios, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, tumores malignos y parálisis cerebral.Sin embargo, una revisión de los registros permite advertir que el panorama no siempre fue como hoy.Datos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud federal muestran que en 1988 (tres décadas atrás), las infecciones intestinales y la desnutrición estaban dentro de las primeras 10 causas de muerte de la población de uno a 11 años.Así, de las 146 muertes que las autoridades contabilizaron ese año en Juárez, 5 por ciento (7 casos) fueron causadas por el primer factor y otro 2 por ciento (3 casos) por la desnutrición proteinocalórica grave.Con las estadísticas, Francisco Ramírez Montañez, secretario ejecutivo del Comité Municipal de Salud de Ciudad Juárez, está convencido de que la muerte de antaño era una consecuencia de orden natural.“Ahora, la mayor parte de las muertes producidas en los infantes son de carácter humano”, señala el médico. “Es decir, en su mayoría ocurren por negligencia”.Ramírez Montañez sostiene que la negligencia incluye los malos hábitos alimenticios que los padres, madres o cuidadores de los menores fomentan.“Y más que nada, el descuido. Los niños son curiosos por naturaleza, no miden las consecuencias. Los padres no es que tengamos que ser sobreprotectores, pero sí considerar el ambiente en el que nuestros hijos se desenvuelven”, opina.El año pasado, de la cifra total de defunciones, 24 fueron accidentes, 16 un grupo de enfermedades que aisladas no son estadísticamente significativas, 13 neumonía, 7 fueron homicidios y otras 7 malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.Seis menores de este grupo etario murieron por tumores malignos, 5 de parálisis cerebral y 2 de anemia.

