Ciudadanos que son detenidos en las estaciones de la Policía y que llegan a sufrir algún malestar de salud serán atendidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales serán capacitados por paramédicos de Rescate.El director de Protección Civil, Efrén Matamoros, explicó que el adiestramiento se ofrecerá para que personal que trabaja en las estaciones esté capacitado para atender este tipo de emergencias.Agregó que la Secretaría cuenta con unas camionetas tipo Van que se acondicionarán como ambulancias para transportar a los pacientes, en caso que sea necesario.“Esos vehículos los tendrían disponibles en alguna estación de Policía porque ellos no atenderían a personas por fuera, sino que únicamente atenderían pendientes de lo de Barandilla”, mencionó.El secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, afirmó que eventualmente personas que están detenidas sufren complicaciones de salud y en las estaciones no existe equipo médico.“Generalmente es gente de la Secretaría de Seguridad Pública quien atiende estos llamados, pero muchas veces tenemos el problema que en los hospitales no los reciben”, explicó.El director de Protección Civil dijo que para responder a esas emergencias paramédicos de la dependencia ofrecerán capacitación a personal de Seguridad Pública.“Somos 54 paramédicos, pero no somos muchos, para todos los turnos no, y hay mucho trabajo para la ciudadanía”, mencionó.Expuso que la capacitación para primeros respondientes tiene una duración de una semana.“Hay mucha gente que por ejemplo está tomada y no debe tomar por disposición médica, que se le sube la presión o el tema de la glucosa, ya es el caso particular de cada quien, pero son de repente crisis que un paramédico está preparado para atender”, manifestó Rentería.

