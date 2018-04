Se adelanta Galindo

Un mes antes de que inicien las campañas, el candidato a la Alcaldía del Partido Acción Nacional (PAN), Ramón Galindo Noriega, hizo actos proselitistas ayer en un crucero de la ciudad.El político panista se hizo acompañar de simpatizantes del partido en el crucero de la avenida de La Raza y bulevar Manuel Gómez Morín, debajo del puente “al revés“, para repartir publicidad del PAN y de sus candidatos.Así consta en fotografías y videos publicados por este medio en los que el candidato alza la mano para saludar a los automovilistas que pasan por el lugar.Entrevistado al respecto, Galindo aseguró que no violó la ley electoral pues, dijo, no hubo ninguna invitación a votar por él, “ni hay nada que diga Ramón Galindo”.Aseguró que estuvo promocionando las candidaturas del presidencial Ricardo Anaya, de Gustavo Madero y Rocío Reza, quienes aspiran al Senado, y de Daniela Álvarez, que busca una diputación federal por el Distrito 02.“No es así, estuvimos en un evento de tipo nacional del candidato Carlos Anaya (sic), acompañar al resto de ciudadanos que quisieron acompañar a Ricardo Anaya. No hubo ninguna invitación a apoyar candidaturas locales ni se entregó absolutamente ningún volante ni elemento de propaganda sobre los mismos”, expuso el panista.Y añadió: “puedo promover el voto siempre y cuando no sea para mí”. Galindo afirmó que no ha perdido su calidad de ciudadano por ser aspirante por lo que sostuvo no cayó en un acto anticipado de campaña.“Mientras él no promueva su persona, su plan de gobierno, el pedir el voto a los ciudadanos para su candidatura, él es un ciudadano como cualquier otro”, argumentó también el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN, Sergio Madero Villanueva.Víctor Edgar Villegas Baray, presidente de la Asamblea Municipal Electoral (AME) de Juárez, consideró que el candidato podría caer en actos anticipados de campaña por su participación en entrega de propaganda electoral.Aunque puntualizó que para actuar debe haber una denuncia formal ante una instancia electoral que deje muy precisa la actividad o función partidista que estaba realizando el involucrado.“Tenemos que ver qué andaba haciendo, tiene que quedar muy precisa la actividad o función partidista que el candidato estaba realizando”, expresó.Recalcó, sin embargo, que ningún candidato puede hacer el proselitismo que hizo Galindo.Las campañas para candidatos a cargos en el Ayuntamiento, sindicaturas y diputaciones en Chihuahua inician el 24 de mayo y concluyen poco más de un mes después, el 27 de junio, cuatro días antes de la elección concurrente del 1 de julio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.