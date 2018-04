Se desmorona militancia del PRD

De un padrón de 12 mil militantes que tiene el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Juárez, sólo unos 3 mil están activos, dijo el asesor jurídico de la institución, José Luis Barrios.“Tenemos un padrón de 12 mil, pero la verdad es que esa cifra está fuera de la realidad”, afirmó quien también se registró como candidato a la alcaldía por el partido para este municipio.A nivel estatal, de 30 mil militantes que ha sido el máximo histórico para el partido del sol azteca, ahora enfrentan el actual proceso electoral con 25 mil registros, de acuerdo con la dirigencia estatal.Para Barrios como para Pavel Aguilar, quien es dirigente en Chihuahua del PRD, la creación del partido Morena en Chihuahua les ha afectado con la huida de militantes que incluso en algún momento fueron sus candidatos.“Pues ya se nos han ido muchos a Morena”, expuso ayer Barrios.Justo ayer, quien en 2016 fue precandidata a la gubernatura por el partido del Sol Azteca en 2016, Rosalba Bernal, anunció su renuncia a la institución y amagó con llevarse con ella tres mil militantes.Bernal acusó a la dirigencia estatal del instituto político de beneficiarse económicamente con la repartición de candidaturas.Barrios dijo que realmente Bernal ya no militaba en el PRD desde hace años, cuando despotricó contra el partido cuando hace dos años designó a Jaime Beltrán del Río como su candidato a gobernador.“Desconozco su labor, no sé si tengan algunos seguidores; yo la verdad no la he visto en el partido ni en las decisiones importantes, ya no la tomaban en cuenta”, expresó.El asesor jurídico del Partido de la Revolución Democrática dijo que apuestan a la atracción de votantes que pueden atraer los candidatos a la presidencia, sindicatura y diputaciones, pues es gente que la población conoce.“Son candidatos que normalmente la ciudadanía conoce por los trabajos que han hecho y los logros que han llevado a cabo en el PRD”, afirmó.“Han fundado colonias completas que ni siquiera los presidentes municipales han podido hacer. Hay militantes que sin ser funcionarios lo han hecho, militantes que han logrado pavimentación de calles, regularización de terrenos, mucha de esta gestoría se ha hecho ante la autoridad correspondiente que ha desviado inversión a estas gestiones y se reconoce por alguna gente, por los ciudadanos que finalmente son los que van a votar”, externó. (Javier Olmos)

