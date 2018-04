Ataviado en un traje de superhéroe, el pequeño Nicolás presume discretamente una medalla que cae desde su cuello en un grueso listón rojo que contrasta con el azul de su atuendo.Detrás de esa colorida y brillante vestimenta de Superman reside una historia que lo distingue del resto de niños que ayer estuvieron en el Estadio 20 de Noviembre, para participar en la carrera a beneficio de menores enfermos de cáncer.Nicolás tiene 8 años y padece Síndrome de Down. Apenas hace dos meses tomaba la última de las quimioterapias de la larga lucha contra el cáncer que enfrentó en los últimos tres años.Libre de la leucemia linfoblástica aguda que le fue detectada cuando tenía apenas 5 años, hoy el niño es un caso de éxito del tratamiento que aporta la sociedad civil, una alternativa ante la deficitaria atención del Sector Salud estatal.“Estaba en la escuela cuando empezó a palidecer”, recuerda Susana Ramos, madre de Nicolás.“Bajó de peso y no quería comer. Tuvo fiebres temporales y el pediatra nunca supo qué tenía. Pensábamos que era una infección, hasta que le hicimos una biometría hepática y salió bajo de glóbulos blancos”.Los esfuerzos de la sociedad civil consiguieron que este niño, beneficiario de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical), escapara de las fatales estadísticas.Gracias al oportuno tratamiento, Nicolás pudo participar ayer en la primera carrera de superhéroes que la asociación organizó con el propósito de difundir su labor públicamente y reunir recursos para solventar 24 tratamientos.En esta actividad, padres, madres, hermanos y familiares de menores enfermos de cáncer mostraron además su solidaridad con la causa.Para Sanjuana Solís Granados, presidenta de Apanical, es un hecho que los esfuerzos hechos desde la sociedad civil para combatir al cáncer son cada vez más difíciles debido a la falta de financiamiento seguro.De acuerdo con el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED), 21 niños y adolescentes de entre 1 y 19 años murieron el año pasado a manos de esta enfermedad.La leucemia como la que Nicolás experimentaba es la principal causa de muerte por cáncer en este grupo de edad, que en 2017 sumó 9 defunciones.Las otras son tumores malignos de huesos, linfoma no hodgkin de otro tipo y no especificado, tumores de la nasofaringe, del hígado y las vías biliares intrahepáticas, del encéfalo y de la glándula suprarrenal, en ese orden.Un factor que empeora este inconveniente es que, en los últimos años, las iniciativas como la que propone la organización civil encuentran menos cabida en las agendas gubernamentales, señala.La razón que Solís Granados encuentra es que la masificación del Seguro Popular ha hecho creer a las autoridades que los problemas de salud de la población desprotegida están resueltos tan sólo porque pueden ser atendidos bajo ese esquema.A este adverso panorama se suma el hecho de que los recursos disponibles para atender a los niños y niñas que tienen cáncer son limitados en la ciudad.Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, reconoce que el cáncer es “un gran reto” para el sistema de salud público en esta frontera.El funcionario cree que el tratamiento en el municipio de Juárez depende en gran medida de instituciones situadas geográficamente fuera del territorio, lo que eleva los costos de atención. (Fernando Aguilar / El Diario)

