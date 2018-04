Sentado sobre la escalinata de concreto a la entrada del hotel Correo, ubicado en la avenida Lerdo, Pedro sonríe a su amigo que parlotea.Pedro no pierde de vista los vehículos que circulan en sentido de norte a sur sobre la transitada avenida; ocasionalmente gira la cabeza para ver a los transeúntes. El hondureño es parte de la creciente estadística de personas que se estancan aquí bajo la promesa de algún “coyote” para cruzarlas a Estados Unidos por 5 mil dólares.Una patrulla del Distrito Centro lo alerta, pero permanece sentado mientras escucha la conversación del hombre que habla de futbol.De piel morena oscura y cabello muy rizado, Pedro calza unas sandalias negras de plástico ante el calor de la tarde del viernes. Viste un pantalón de algodón que cortó por debajo de las rodillas y una camisa del mismo material en rayas azul con café.Dice que apenas soporta el incipiente calor de una primavera tardía en esta frontera.No lo dice abiertamente, pero en su plática deja entrever cuánto extraña su natal Omoa, una ciudad de clima caliente y húmedo por su cercanía al mar del Caribe, allá en Honduras.“Aquí el sol quema”, exclama con sorpresa mientras soba sus piernas morenas cubiertas con el descolorido pantalón que se rompió mientras viajaba sin documentos hasta Ciudad Juárez.Pedro no lo sabe, pero está en una calle que conecta a Juárez con El Paso y muy pocos kilómetros de llegar al sitio por el que pagó desde hace tres meses 5 mil dólares.Ese dinero lo reunió durante treinta meses mientras trabajaba cociendo pan, vendiendo casi todas sus pertenencias y pidiendo prestado a todo el familiar que pudo.Mientras su amigo habla, Pedro se resiste a hablar de él y los motivos que lo llevaron a dejar su ciudad con playa donde los cocos y los plátanos “caen solitos”, recuerda.Pedro está decidido a entrar a Estados Unidos aún sin visa, de momento es ajeno a la postura de Donald Trump ante los migrantes indocumentados y desconoce que la Guardia Nacional está cada vez más cerca de esta frontera.Ignora también que en los últimos meses Juárez registra un repunte de migrantes extranjeros estafados por “polleros” que los han abandonado aquí tras despojarlos de su escaso dinero.“Durante el presente año fueron resguardados muchos extranjeros y se han detenido a varios “polleros” (traficantes de humanos). Estos últimos han decidido usar a Ciudad Juárez como punto de cruce porque es una frontera segura también para ellos”, explica Ricardo Realivazquez Domínguez, secretario de Seguridad Pública.Datos estadísticosEl jefe policiaco muestra las estadísticas. De enero del 2017 al 25 de abril los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aprehendieron a 23 personas como presuntas responsables del delito de trata de personas.Además, una mujer fue detenida por el delito de promoción de conductas ilícitas al ofrecer dinero a los agentes preventivos para que liberaran a varios detenidos y un menor fue arrestado por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, durante una de las intervenciones contra un supuesto grupo de polleros.La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en su artículo sexto penaliza de 6 a 12 años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa a quien cometa este delito.Y en caso de que las víctimas sean menores de 18 años, sanciona con cárcel de nueve a 18 años, además de una multa económica de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta salarios mínimos, si el delito es cometido en contra de una persona menor de edad.En la probable comisión del delito de trata de personas también han sido detenidas tres mujeres y dos menores de 17 años: todos fueron consignados ante el Ministerio Público Federal (MPF).Los agentes preventivos resguardaron a 111 personas que eran transportadas a los puntos de cruce para ingresar sin documentos a Estados Unidos, fueron rescatadas de las márgenes del Río Bravo o bien, de los hoteles donde fueron abandonados por los traficantes de humanos.La base de datos aportada por la SSPM indica que Guatemala es el país de procedencia del mayor número de extranjeros resguardados. Entre niños, mujeres y hombres 38 guatemaltecos fueron atendidos por los agentes preventivos.Enseguida se encuentra Honduras con 35 ciudadanos resguardados y El Salvador, con 14 inmigrantes resguardados. 11 de los ciudadanos extranjeros eran oriundos de estos tres países pero la SSPM no determinó las cifras exactas, según el reporte.Además, 13 connacionales originarios de los estados de Chihuahua, Chiapas, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Zacatecas fueron rescatados de hoteles de la ciudad donde fueron abandonados, indica el reporte de la SSPM.“Al platicar con ellos nos comentan que deciden llegar a Ciudad Juárez porque es una frontera segura para ellos, saben que tenemos algunos brotes de violencia pero están focalizados a un sector (narcomenudeo), pero no como la violencia que tienen otras fronteras”, explica el secretario Realivázquez al hablar del aumento de casos de inmigrantes que resguarda esta corporación.El jefe policiaco plantea que de estos casos, salvo por los accidentes que han sufrido al momento de intentar cruzar el río Bravo y que el año pasado ocasionó varias muertes, ningún inmigrante ha sido lastimado por los traficantes.“Tampoco han sido abordados o atacados por grupos criminales ni pandilleros en nuestra ciudad, ellos no han referido temer por su vida o ser amenazados de muerte”, dice el secretario.El único riesgo que corren es el fraude, destaca.“Salvo que los polleros no les cumplieron con cruzarlos a los Estados Unidos y que los despojaron de sus ahorros y pertenencias y después los abandonaron a su suerte, no han sufrido situaciones de riesgo”, asegura Realivázquez Domínguez.Negocio redituablePedro se muestra ansioso durante la charla sostenida. Ve su teléfono celular de un modelo antiguo y confía que desde hace varios días está en espera la llamada telefónica a través de la que le dirán cómo, cuándo y por dónde va a cruzar. Tampoco quiere hablar del sitio al que va y quién lo espera del otro lado del río.Sólo comparte que cuando sale a caminar al primer cuadro de la ciudad y ve los anuncios de las casas de cambio sobre la paridad del peso-dólar, se entusiasma haciendo cuentas de lo que le han dicho puede ganar, tal vez de jardinero o haciendo pan, que es su oficio.Los datos de la SSPM citan que los 111 mexicanos y extranjeros que fueron resguardados por los agentes preventivos en las 18 intervenciones realizadas de enero del 2017 al 25 de abril del 2018, pagaron a los traficantes 221 mil 700 dólares y 174 mil pesos, cantidades que hacen más atractivo este negocio que el narcomenudeo, origen principal de la violencia en Juárez, a decir del jefe policiaco.Pedro confía aún en la persona a la que le entregó días atrás los cinco mil dólares y aunque teme ser defraudado, quiere ser optimista. Necesita cruzar, dice. Necesita el dinero que pueda ganar con su trabajo.Una pareja de radiopatrulleros pasa de cerca y lentamente, pero se retira al no haber motivo para una revisión corporal. La policía preventiva no está facultada para solicitar documentos de identificación y verificar la estancia legal de los ciudadanos.Sólo en caso de que los extranjeros indocumentados lleguen a pedir auxilio se les pregunta por sus datos generales.“Las personas inmigrantes que han sido resguardadas por la SSPM tienen calidad de víctimas y como tal es el trato que se les brinda”, asegura el jefe policiaco.Es a través del Departamento de Trabajo Social como la SSPM apoya a los extranjeros a los que canaliza a la Casa del Migrante donde reciben asistencia legal, alimentos y un espacio para dormir.El secretario de Seguridad Pública refiere que se trabaja para la prevención del delito de trata, pero no contra las personas que migraron a Juárez buscando la oportunidad de cruzar sin documentos a Estados Unidos.“Sin embargo, en coordinación con autoridades de Estados Unidos se tienen operativos permanentes en el bordo del Río Bravo y se comparte información que ha llevado a la capturar a estos grupos de traficantes. Y continuaremos trabajando para que estas personas no cometan atrocidades en contra de inmigrantes”, asegura Realivázquez Domínguez.Pedro sigue en la espera de la llamada. Al cierre de esta edición se desconocía su ubicación. (Luz del Carmen Sosa/El Diario)