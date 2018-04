Maestros que desde hace 11 días mantienen un plantón, expresaron su inconformidad contra sus líderes sindicales quienes les están pidiendo desalojar el Pueblito Mexicano, edificio del gobierno estatal en Ciudad Juárez.“Todo o nada”, “vendidos”, gritaron al unísono los maestros durante una reunión informativa realizada esta noche la cual subió de tono en medio de reclamos.“Qué le voy a decir a los padres que nos apoyaron”, “quieren desaparecer el magisterio estatal”, gritaron algunos maestros llenos de frustración ante la petición de que se retiren siendo que aún no se da a conocer la solución a las peticiones de pago de salarios y prestaciones.Los representantes del sindicato de maestros y gobierno del Estado ofrecerán este sábado una conferencia de prensa para dar a conocer avances de las negociaciones.Uno de los líderes hizo una explicación sobre el inconveniente –sobre todo el tiempo– de que el caso sea tomado por los tribunales federales y además la necesidad de rediseñar las estrategias de la protesta.“Nuestro patrón es el gobierno del Estado y no el gobierno federal”, “quieren que nos vayamos con las manos vacías”, “ni siquiera consiguieron los pagos, lideres inútiles, que vergüenza solo nos usaron”, gritaron los maestros quienes se resisten abandonar la protesta.Los maestros señalaron que no se van a mover hasta tener una solución integral a las peticiones y con papelito firmado.

