Pasan la prueba, serán bomberos

Luego de una semana intensa por conseguir un lugar en el Cuerpo de Bomberos, 27 de 80 aspirantes lograron completar la etapa de preselección y asegurar un puesto en la dependencia próximamente.Benito Ortiz, capitán II de Bomberos, dio a conocer que originalmente se tenían designados 25 espacios pero debido al esfuerzo que han presentado a lo largo de la semana, los 27 tendrán la oportunidad de ingresar de acuerdo con el lugar que hayan obtenido en las pruebas de esta semana.“Todos los muchachos le han echado muchas ganas desde que entraron, para mí todos son buenos y de aquí sí pueden salir buenos bomberos”, expresó.El director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, explicó que el proceso para que los aspirantes ingresen depende de las jubilaciones, por lo que el tiempo de espera podría ser hasta de un año y medio aunque de igual manera acuden como voluntarios para que continúe su capacitación y la práctica.Informó que cada año algunos elementos de la corporación cumplen con su etapa y solicitan su jubilación después de los 15 años de labor, motivo por el cual se realiza una academia en la que aproximadamente 12 aspirantes de más de 50 llegan a formar parte de las filas del cuerpo.“Necesitamos al bombero con experiencia, por eso se hace la disciplina, porque no podemos permitir héroes que después les cueste la vida”, destacó Matamoros.Entre aplausos y porras los ahora seleccionados se animaban entre ellos para cumplir las últimas pruebas de la semana donde pusieron a prueba su condición física al correr con un equipo de respiración autocontenido (ERAC) por la estación central.Subir escaleras, bajar con una manguera, golpear una llanta con un marro, avanzar con una línea (manguera) cargada de agua y arrastrar a un bombero de un lado a otro, son las actividades que cronometraron su lugar en la tabla, además de una prueba final para someter su miedo a las alturas en una escalera de 30 metros.A sus 18 años de edad, Joaquín Alberto Ortiz Torres cumple su sueño al ser uno de los 27 seleccionados para pertenecer al Heroico Cuerpo de Bomberos.“Ahora en la mañana que nos dijeron que ya estamos adentro que ya nada más es esperar, me sentí bien contento porque ya rindió fruto el esfuerzo”, dijo.Ortiz señaló que aunque algunos le ganan en masa muscular y altura, no piensa ‘rajarse’ y aprovechará su juventud para ganar en lo que pueda aunque los ejercicios con escaleras fueron lo más pesado de su semana.Mientras que Antonio Ramírez González demuestra a sus 35 años que la edad no es importante para también cumplir su sueño de ser bombero que desde niño anhelaba y vio reflejado en algunos de sus familiares que pertenecieron a la corporación.“Me siento cansado pero a la vez motivado porque a pesar de mi edad se han logrado todas las pruebas que nos han puesto, me motiva más ver que estoy compitiendo con mucho joven y ver que todavía puede dar de uno bastante”, mencionó. (Abril Salgado)

