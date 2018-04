'Requiere Juárez una política fiscal a la medida'

Transformar el poder que ejerce la Secretaría de Hacienda en términos de control presupuestario y atender las necesidades específicas de cada región fueron las ofertas de Miguel Ángel Mancera, candidato a senador de Por México al Frente, en su visita a Ciudad Juárez.Reconociendo la importancia de las candidaturas independientes en el actual proceso electoral, e incluso manifestando la posibilidad de que sea una de las vías en su futuro político, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México realizó una gira como parte de su campaña.En entrevista con El Diario, el aspirante dijo que es necesario conocer cuáles son las prioridades de cada región para hacer acuerdos que se cristalicen en políticas públicas, a través del consenso que brindan los gobiernos de coalición.“¿Qué es lo que nos importa para Chihuahua?, son los temas que importan, eso es lo que hay que impulsar, no es cuál es la ideología que queremos imponer aquí en el Estado.“El mayor poder hoy lo tienes en la Secretaría de Hacienda, no es tanto en la Secretaría de Gobernación.., entonces en el gobierno de coalición lo que tienes es que ese secretario (de Hacienda) tiene que estarle informando periódicamente al Congreso de la Unión”, mencionó Mancera.En específico, apuntó que Ciudad Juárez debe aprovechar su lugar estratégico como puerto de entrada a Estados Unidos, para ello una política fiscal especial y tarifas de luz competitivas son dos de las propuestas de la coalición, explicó.Poner énfasis en los acuerdos y no en las diferencias, es la vía para avanzar en el país, lo que puede lograrse a pesar de las diferencias ideológicas de partidos de espectros tan contrarios como el PAN y el PRD, integrantes de Por México al Frente.Fueron precisamente diferencias entre los liderazgos de PAN y PRD los que impidieron que la coalición nacional se replicara para las elecciones locales, en las que PAN se alió con Movimiento Ciudadano y PRD prefirió transitar sin alianza; situación que fue lamentada por el político, que buscó ser abanderado del frente para la Presidencia de la República.Antes del sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, Mancera contemplaba también contender por la vía independiente a la primera magistratura del país.“Creo que los independientes le vinieron a poner un toque adicional a la contienda electoral. En el propio gobierno de coalición, cuando se integren las fuerzas, pues los propios independientes podrán jugar un papel importante también”, comentó.Aunque apoya al Frente y a los partidos que lo componen, Mancera no niega el apoyo que ha brindado a los alcaldes independientes de Chihuahua (en los municipios de Juárez y Parral), ni que para él mismo es una vía posible en su futuro político.“Creo en los independientes. Entiendo que hay proyectos diferenciados pero amistad siempre la tengo y no la niego y con Cabada tengo amistad por supuesto, sé que ahora habrá una contienda que está diferenciada”, apuntó.Posteriormente, en conferencia de prensa, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que una agenda de prioridades y coincidencias será fundamental en el Legislativo, sobre todo ante la imposibilidad de que quien resulte ganador de la contienda presidencial logre una mayoría en el Congreso.Cuestionado sobre las diferencias con el candidato del Frente, Ricardo Anaya, por la nominación a la Presidencia, Mancera reiteró que el método de designación no había sido adecuado, pero que la construcción del gobierno de coalición era más importante que la candidatura.

