Pierde fuerza brote de paperas

El brote de paperas que en los últimos días afectó a decenas de estudiantes comienza a perder fuerza, dio a conocer Gumaro Barrios Gallegos, epidemiólogo estatal de la Secretaría de Salud de Chihuahua.Según el funcionario, de los 130 casos de parotiditis contabilizados en Ciudad Juárez durante el año en curso, 51 son parte de esos brotes surgidos entre alumnos de diferentes instituciones educativas de nivel básico, medio superior y universitario.De acuerdo con datos de la Subdirección de Epidemiología de la dependencia, la preparatoria del Tecnológico de Monterrey reportó 27 casos, en tanto que el plantel 128 Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) sumó 21 y la escuela primaria Eugenio Calzada Talavera otros 3.Aunque fue la primera institución en notificar públicamente la existencia de contagios, hasta ayer la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) había omitido aportar información de manera oficial, dijo el epidemiólogo.“De hecho, la Jurisdicción Sanitaria II está continuamente hablando ahí, pero no se nos ha informado de sus datos. Nos llama la atención, porque ellos fueron los primeros que comentaron que había casos de parotiditis. Están pendientes y pendientes y el asunto está en que no complementan bien la información”, comentó.El Diario intentó comunicarse con Ricardo Duarte Jáquez, rector de la Universidad, pero, hasta el cierre de esta edición, el funcionario universitario no había podido ser localizado en su teléfono celular.

