Alzas 'se comen' poder de compra

Debido al incremento de los artículos básicos y al estancamiento de los salarios, el 55 por ciento de los trabajadores de Juárez no pueden sostener por sí solos un hogar de 4 personas, indican datos oficiales presentados a través de la encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez 2018.El estudio señala que, según elConsejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias de una persona en la ciudad durante un mes, se necesitan 2 mil 985.48 pesos, lo que significa que un hogar de 4 requiere de 11 mil 941.92 pesos al mes.De acuerdo con el análisis, considerando que el trabajador perciba cuatro salarios mínimos diarios, tasado en 88.36 pesos, su equivalente al mes por persona sería de 10 mil 603.20 pesos al mes.El comparativo arroja que aún con el sueldo de 10 mil 603.20 pesos todavía hay un faltante de 1 mil 338.72 pesos para satisfacer las necesidades de los cuatro miembros de su hogar, entre ellas la alimentación, esparcimiento, vestido y educación.Erika Donjuán Callejo, coordinadora del sistema de indicadores Así Estamos Juárez, dijo que si bien el empleo ha venido creciendo en la ciudad no lo ha hecho al mismo ritmo el poder adquisitivo, pese a los esfuerzos por ajustar los sueldos.De acuerdo con la Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2018 del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) el 34 por ciento de los trabajadores en la ciudad ganan de 2 y hasta tres salarios mínimos, un 14 por ciento mayor a 3 y hasta 4 y apenas un 7 por ciento mayor a 4 y hasta 5 salarios mínimos.Eso significa que el 55 por ciento de los trabajadores en la ciudad no ganan ni siquiera para completar la canasta básica de un hogar de 5 personas.“Este ejercicio nos permite visualizar que a pesar del crecimiento económico seguimos teniendo este rezago en tema de ingresos”, precisó.Donjuán Callejo comentó que las empresas están intentando hacer mejoras salariales, pero todavía son insuficientes debido a que el tema es estructural a nivel nacional y no se soluciona con pequeños aumentos.La economista destacó que dentro del sistema de indicadores también era importante cuestionar la percepción de los ciudadanos acerca de si sus remuneraciones les son bastas para vivir.Para ello en la encuesta se agregó el apartado “con el total del ingreso familiar diría usted que”, a lo cual 3 de cada respondieron que no les es suficiente y tienen dificultades.Un 18.4 por ciento dijo que les alcanza bien y pueden ahorrar, un 2.4 por ciento no les alcanza y tiene grandes dificultades, un 51.6 por ciento les alcanza justo y sin grandes problemas y un 0.1 por ciento no sabe o no contestó. (Cinthya Ávila/El Diario )