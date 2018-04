Ofrecen al campo cero IVA en insumos

De visita en Juárez para promocionar la candidatura presidencial de José Antonio Meade, José Calzada Rovirosa, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Territorial, se comprometió con agricultores ayer a gestionar con los senadores ganadores de su partido, el PRI, a no aplicar el IVA en insumos a productos del campo.El exgobernador queretano se reunió ayer con candidatos del tricolor en la terraza de un centro de convenciones de la ciudad para apoyar también las aspiraciones de José Reyes Baeza al senado y Gerardo Fierro, quien busca la diputación por el distrito 02 federal.Ahí, Calzada Rovirosa dijo que está recorriendo el país para promocionar las propuestas de Meade quien se espera que venga a Juárez entre el 12 y 16 de mayo, aunque todavía no se confirma una fecha para su visita, adelantó.El político priista afirmó que viene a compartir la visión con respecto a Meade, quien dijo vino a para dar a conocer sus propuestas y de sus candidatos, aunque frente a los agricultores y en conferencia de prensa sólo mencionó la idea de bajar el IVA en productos agrícolas.Aseguró que el aspirante a la presidencia del país “es una gente honesta y así lo ha acreditado, tiene visión de progreso y sabe cómo se construye el progreso en México, tiene propuestas para combatir la pobreza, la corrupción, para crear un México más justo y más competitivo”.Y aseguró que Meade –quien dijo es su gallo sobre su paisano Ricardo Anaya– ganará también en Chihuahua porque es el candidato serio, “precisamente por eso le pedimos a la ciudadanía que lo conozca más, nosotros lo que queremos es que conozcan más a nuestros candidatos”.Sobre las afectaciones a la economía fronteriza que hasta hoy han afectado a los fronterizos con las reformas estructurales, principalmente la hacendaria, aseguró que sabe que hay un descontento con los partidos políticos; pero “estoy convencido que en todos los partidos políticos hay gente buena pero también no tan buena, al final del camino quien gobierna es una persona”.En el evento, la senadora tricolor Lilia Merodio defendió el exhorto que hicieron ella y otros 93 legisladores para que la Fepade investigue un presunto fraude en la recolección de firmas para la candidatura a la reelección del alcalde independiente de Juárez, Armando Cabada, y anunció que el PRI presentará también una queja formal ante las autoridades electorales por esa sospecha en los próximos días.

