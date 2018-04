Policías especiales detienen a 2 clientes

Un policía especial, contratado para la seguridad de un bar en la ciudad, impidió el acceso al negocio de un comerciante y su escolta armado, ya que los acompañaba un adolescente y por su minoría de edad está prohibido su acceso a bares y cantinas, informó Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Lorenzo Enrique C. L. y su escolta Pedro G. G. fueron arrestados como probables responsables de la comisión del delito de desobediencia y resistencia de particulares.Ambas personas fueron consignadas ante el Ministerio Público y son las primeras detenciones que se registran tras iniciar al operativo en bares y cantinas en busca de armas de fuego, droga y otros delitos, que inició la SSPM.Los hechos ocurrieron durante el segundo día del operativo que realiza la SSPM en busca de armas, drogas y prófugos de la justicia.El portavoz precisó que Lorenzo Enrique intentó meter al bar al menor y Pedro G.G. es empleado de la Agencia de Seguridad Integral S. A. de C. V. y el encargado de la seguridad personal del comerciante,El policía especial dijo a sus superiores que estaba laborando en la seguridad del negocio cuando llegaron dos hombres al lugar a los que les pidió su identificación oficial.Uno de ellos dijo que era menor de edad, por lo que se le negó el acceso al lugar y al mostrarse inconformes por la disposición del oficial, éste les pidió que se retiraran del lugar.Sandoval Figón dijo que Lorenzo Enrique presuntamente amenazó al agente a quien le espetó que “no sabía con quién se estaba metiendo” y que este incidente “le podía costar su trabajo dentro de la corporación”.Cuando esto ocurría llegó un hombre armado que trató de amedrentar a los agentes con sacar el arma de fuego que portaba y se identificó como escolta del empresario cigarrero.Al lugar acudieron más unidades de la SSPM que apoyaron la intervención del oficial y detuvieron al escolta Pedro G. G. de 56 años, a quien se le aseguró un arma de fuego tipo escuadra calibre .380, abastecida con 14 cartuchos útiles, así como un cargador con 14 cartuchos útiles del mismo calibre.El hombre armado se identificó como empleado de la Agencia de Seguridad Integral S.A de C.V.En el caso del comerciante Lorenzo Enrique C. L. de 40 años, no se le localizó ningún objeto constitutivo de delito, pero al proferir insultos y amedrentar al policía especial, sus compañeros procedieron al arresto por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.Ayer trascendió que Lorenzo Enrique Campos Lozoya se dedica a la venta de cigarros tipo “americanos” y ya había sido detenido el 9 de febrero del 2017 por el delito de daños dolosos, al ser acusado por su pareja sentimental de realizar varias detonaciones de arma de fuego en contra de su domicilio.El archivo periodístico establece que el año pasado fue detenido mediante una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar y daños. Sin embargo, el acusado salió libre al aprobarse una suspensión del proceso, aunque al parecer cometió los delitos con el uso de armas de fuego.En la denuncia presentada el 8 de febrero por la víctima, dijo que su esposo Lorenzo Enrique Campos Lozoya la golpeó, la amenazó de muerte e incluso sacó el arma de fuego que portaba y rafagueó sus dos vehículos.La afectada también denunció que cuando su pareja consume alcohol pierde el control y la insulta, ejerce violencia física y emocional en su contra, menciona la nota periodística publicada el año pasado. (Luz del Carmen Sosa)

