Mauricio Holguín Ramírez, de 47 años, es señalado como el probable responsable del homicidio agravado en perjuicio de Teresa Amelia Camargo García, de 67 años; la mujer fue localizada muerta y en avanzado estado de descomposición el pasado miércoles, informó Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).En sus primeras declaraciones espontáneas realizadas ante los agentes preventivos, Holguín Ramírez dijo que el pasado domingo su esposa se cayó y se murió.Luego explicó que juntos ingirieron bebidas alcohólicas y su pareja sentimental se cayó de una silla, por lo que se golpeó el cuello; aseguró que la mujer se levantó y minutos después se fue a dormir a su cama.Holguín Ramírez aseguró que el lunes por la mañana, al despertarse, observó que su esposa no respiraba y por miedo a ser detenido decidió no denunciar los hechos.El hombre dijo que recordó que su esposa le había dicho que quería ser sepultada en el patio de su propia casa por lo que “bañó el cadáver de Teresita” y le aplicó bálsamo.Luego la envolvió en un cobertor y la enterró.Fue hasta el miércoles cuando el hombre se sintió incómodo con el cuerpo de su esposa en el patio, por lo que decidió desenterrarlo según confesó a los policías.Mauricio supuestamente volvió a colocar el cadáver de su esposa en su cama cuando fue sorprendido por los familiares de la víctima que denunciaron los hechos al 911.Mauricio Holguín Ramírez, de 47 años, fue detenido y consignado como probable responsable de los delitos de homicidio calificado, inhumación, exhumación y profanación de cadáver, informó Arturo Sandoval Figón, vocero de la SSPM.Silvia Nájera, vocera de la FEM, informó que la víctima fue identificada como Teresa Amelia Camargo García, de 67 años, quien fue localizada en la vivienda ubicada en las calles calle J.F. Rico de la colonia Infonavit Juárez Nuevo.La necropsia de ley arrojó que la causa de muerte de Teresa fue asfixia por sofocamiento; el cronotanatodiagnóstico estableció que tenía de 66 a 68 horas de muerte, por lo que ya presentaba avanzado estado de descomposición.La portavoz no corroboró la versión que dio a conocer la SSPM e informó que personal de la Dirección de Servicios Periciales corroboró el hallazgo de la mujer, la cual se encontraba en posición decúbito dorsal sobre una cama de la recámara y en avanzado estado de descomposición.“El cuerpo fue trasladado al SEMEFO para realizarle la necropsia de ley, la cual estableció que la causa de muerte fue asfixia por sofocación con un tiempo aproximado de muerte de 66 a 68 horas”, dijo la portavoz.Arturo Sandoval Figón dio a conocer que Mauricio Holguín Ramírez fue detenido y consignado ante el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de inhumación, exhumación y profanación de cadáver.Los familiares de Teresita, como era conocida la víctima, urgieron a las autoridades investigadoras aplicar todo el rigor de la ley contra el probable responsable del delito del feminicidio.A través de las redes sociales lamentaron la muerte de la mujer, a quien describieron como una persona alegre y con mucho amor por la vida y su familia.

