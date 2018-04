Se suman maestros federales a protestas

En el décimo día de protesta por parte de agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 42, se adhirieron a la exigencia tres maestras federales de la Sección 8, a quienes también se les adeuda su sueldo desde finales de febrero.“En el ciclo 2014-2015 nos dijeron que al entrar en vigor la Ley del Servicio Profesional Docente teníamos que pasar por un proceso de regularización en nuestras claves, o sea que nos la iban a regularizar para que fueran de directores, pues teníamos la de maestros”, explicó Tania Anaya, directora del Jardín de Niños Francisco Villarreal.En la última quincena de febrero les pidieron renunciar a su clave de maestros para que les fuera entregada la de directores, y desde entonces no les pagan.Dijo que en su situación se encuentran al menos 15 directores de preescolar en la localidad.Al no tener el apoyo del SNTE Sección 8, no estarán en paro de labores, pero dijo que se sumárán a las protestas para que también se reconozcan sus derechos.Por ello, la maestra y otras dos de sus compañeras se apostaron en las instalaciones con una manta en donde se leía el término ‘Layout’, que es el que se utiliza para mencionar a quienes están en su situación.En otro lugar de la ciudad, Guadalupe Rodríguez, maestra del Jardín de Niños Bertha Tarín Amaya, denunció ante este medio estar pasando por lo mismo.“Nos dijeron que mañana (hoy) nos darían un pago de nómina extraordinario, pero la parte oficial dice que no, que el problema es que el FONE no está reconociendo nuestros pagos, ya no creemos nada”, declaró.Explicó que al igual que Tania, desde la segunda quincena de febrero no le pagan.“Uno sigue trabajando porque es su vocación, pero el salario es necesario”, expresó.Judith Soto Moreno confirmó que los maestros de la lista ‘Layout’ dependen del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), con el cual han estado realizando gestiones para resolver los casos de estas y las demás maestras.“Estas maestras pertenecen a una categoría especial que se acordó en la administración anterior. Son directivos que fundaron una escuela o tenían 5 años en la gestión sin su nombramiento ni salarios correspondientes”, explicó.Por eso, al entrar la Ley del Servicio Profesional Docente se llega a un acuerdo entre la autoridad educativa y el sindicato y se les autoriza no presentar un examen y buscar una salvedad para darles el nombramiento y el salario que les corresponde.“Pasa la administración y esto no sucede y ahora nos toca resolverlo a nosotros. Hemos hecho muchas gestiones y se ha avanzado mucho, lo último que se atoró fue la recepción de los documentos. (…) la coordinadora estatal tiene que mandar una carta al FONE señalando que estos nombramientos son auténticos, y esperemos que se resuelva a la brevedad”, dijo.Al preguntarle por el número de maestros que estaban en esta situación, dijo desconocer el número, pero aseguro que se trata de elementos de preescolar y de educación especial.En lo que respecta a los maestros del SNTE 42, reportó que ayer no había nuevos avances, y estos prosiguieron por décimo día consecutivo en su toma de instalaciones el paro de labores.