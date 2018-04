Tras el inesperado asesinato de un padre y esposo a manos de un presunto ladrón, toda una familia se encuentra hoy sumida en el más profundo luto.Su nombre era Mónico Ramírez, un guardia de seguridad que trabajaba para una cadena de tiendas de autoservicio en una sucursal situada en el Libramiento y avenida De las Torres.Este hombre murió el martes en el hospital luego de que, de acuerdo con informes oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), su agresor, que al parecer intentaba sustraer mercancía del supermercado, abrió fuego contra él cuando intentaba escapar de la detención.La familia de Mónico está consternada, tanto que su esposa decidió no estar en condiciones de ofrecer entrevistas y sus hijos prefieren dejar todo en manos ajenas.En su hogar, situado a pocos kilómetros de la tienda, en un fraccionamiento enclavado en el desierto, sus allegados lamentan la pérdida y brevemente explican que se encargan de realizar los trámites para la reclamación del cuerpo ante el Servicio Médico Forense (Semefo).En una plática informal, un hombre cercano a Mónico dice que han ocupado la mañana haciendo estas gestiones junto con representantes de la empresa donde se desempeñaba el guardia de seguridad. Mientras tanto, en el centro de trabajo de este hombre la rutina transcurre como cualquier otro día.Clientes entran y salen del S-Mart empujando carritos de víveres, empleados de negocios aledaños consumen alimentos en la plaza comercial y un vigilante situado en uno de los accesos realiza apuntes en una bitácora.El luto que envuelve a la familia Ramírez González no sólo existe en el espacio físico, también se manifiesta en la virtualidad de Facebook.Delia Alicia Ramírez, una de las hijas de Mónico, comparte en su perfil un triste pero esperanzador mensaje.“Siempre vamos a estar juntos a pesar de todo. Te voy a extrañar mucho. No es un adiós. Es un hasta pronto. Te amo, papá. Te voy a extrañar”, puede leerse en la publicación donde la mujer expresa su sentir.Como ella, otros miembros de la familia, parientes y allegados manifiestan su dolor a través de un moño negro virtual y ofrecen a los Ramírez González palabras de aliento. (Fernando Aguilar / El Diario)

