Omite Canaco violencia ante autoridades

Comerciantes y la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Alejandra De La Vega, omitieron ayer abordar el tema de la creciente inseguridad que aqueja a la ciudad, y que se está focalizando en el sector comercio.Gabriel Cantú Murguía, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo durante la presentación del nuevo Consejo Directivo del organismo realizada ayer, que las agresiones en los bares pueden reducir el número de clientes, situación que los llevaría a la quiebra.“La gente tiene que salir a divertirse y sería una tristeza que nos tengamos que refugiar otra vez en nuestras casas y no salir, eso es muy dañino para la comunidad”, expresó marginalmente. Agregó estar preocupado por esta situación.Sin embargo, ese tema de la inseguridad y específicamente los ataques en los bares, no fueron parte del discurso oficial ni parte de las exigencias que se hicieron a las autoridades ahí presentes. Sólo se concluyó en que se esperará a una reunión con funcionarios estatales de la que aún no hay ni fecha.Alejandra de la Vega Arizpe, quien acudió al evento en representación del gobernador Javier Corral Jurado, evadió totalmente el tema en su discurso, en el que se limitó a hablar de avances de la Secretaría de Innovación en la agilización para abrir negocios con el programa del SARE. Aunque dicho programa, de acuerdo con mismos empresarios, ha tenido pocos resultados.Al ser cuestionada al término del evento, volvió a evadir el tema de la inseguridad y se limitó a decir que “es a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Municipal a quienes les corresponde implementar medidas de prevención”.La funcionaria agregó que desconoce el impacto económico que trae un hecho violento de este tipo y que se tiene que trabajar en conjunto con los empresarios para volver a los niveles de seguridad que se tenían en años como el 2006.En el mes de abril suman cuatro hechos violentos en bares, de los cuales tres ocurrieron en los últimos tres días, uno diario.Gabriel Cantú, presidente de Canaco, apoyó la propuesta del alcalde Armando Cabada, relacionada con inspecciones al interior de este tipo de establecimientos por parte de la Policía Municipal, ya que las medidas implementadas por los mismos bares para detener a personas armadas no han dado resultados.“Creo que también es culpa de los mismos propietarios porque los están dejando entrar, no sé si sea por miedo. En uno de los casos una de las personas tenía la pistola en la mesa, pero cómo va a ser posible que no los vean cuando ingresan con ella”, expresó.Dijo que los agresores posiblemente sean clientes que debido a su frecuencia en los establecimientos, se hacen de privilegios como éstos. Tras estos ataques, indicó que posiblemente existan bares que estén interesados en contratar policías especiales para cuidar el establecimiento, aunque sería imposible tener uno por cada bar.Desde el primero de octubre de 2016, cuando asumieron la responsabilidad en el cargo el gobernador Javier Corral Jurado y el alcalde Armando Cabada Alvídrez, hasta el pasado 10 de abril de 2018, fueron registrados mil 150 asesinatos, de los cuales 137 fueron contra mujeres y mil 13 contra varones, según un reporte publicado por El Diario.Sólo en lo que va de abril y hasta anoche la ciudad contabilizaba 54 homicidios, 10 son mujeres, un niño y 43 hombres. (Iris González/El Diario)

