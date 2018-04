Roban al HG equipo delicado

Equipos médicos que estaban en funciones fueron sustraídos en días pasados de las instalaciones del Hospital General de Ciudad Juárez, ubicado en Paseo Triunfo de la República.Fuentes de la Secretaría de Salud confirmaron extraoficialmente el robo y aseguraron que presentarían una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado (FGE).“A lo mejor ellos (quienes cometieron el presunto delito) lo ven como un beneficio personal de unos miles de pesos, pero eso (el equipo) es resolverle el problema a un enfermo”, comentó una fuente de Salud.Alejandro Ruvalcaba Valadez, portavoz de la FGE, dijo que el representante legal del organismo agraviado, de quien afirmó no conocer el nombre, acudió ayer por la tarde a la Fiscalía a interponer la denuncia.De acuerdo con el vocero, el asunto sería apenas consignado al Ministerio Público con el fin de comenzar a trabajar en él, por lo que hasta el cierre de esta edición, afirmó, el monto y las características de lo robado no se podían detallar.Aunque Salud no emitió ninguna postura institucional, al interior de la dependencia trascendió que se trata de aparatos de tamaño pequeño que fueron hurtados por un grupo de cuatro personas que se los llevaron dentro de bolsas y mochilas.La sustracción, indicaron, ocurrió el jueves de la semana pasada, pero cobró relevancia hasta esta semana cuando empleados del Hospital General comenzaron a realizar comentarios.Ni la Fiscalía ni Salud precisaron de forma oficial más detalles sobre el caso, el primero de su tipo que se conoce públicamente.Personas cercanas al Hospital General indicaron que uno de los aparatos estaba valuado en cerca de 500 mil pesos.Esta no es la primera vez que unidades médicas y hospitalarias del sector público son objeto de robos en Ciudad Juárez.En marzo del año pasado, un empleado de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue arrestado por el presunto hurto de medicamento y material de curación para supuestamente venderlo por su cuenta.En esa ocasión, la Delegación Estatal del Seguro Social presentó la denuncia en la Procuraduría General de la República a través de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos.La detención del trabajador ocurrió en las inmediaciones de la colonia Chaveña, donde se encuentra la UMF 47, luego de que manejaba a exceso de velocidad y fue interceptado por agentes de la Policía Municipal por considerar que su actitud era sospechosa. (Fernando Aguilar/El Diario)

