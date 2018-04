Matan a otro en bar; suman 4 en el mes

Un nuevo ataque contra un cliente de un bar se registró la madrugada de ayer, con lo que suman cuatro agresiones en abril registradas en negocios en el giro de venta de bebidas alcohólicas.La víctima, de momento no identificada, recibió dos disparos, uno en la frente y otro en la mano derecha, informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).El asesinato fue reportado ayer a las 02:11 horas, luego de una discusión entre clientes que inició en el interior del bar Chronos, situado en la avenida De la Raza y Del Charro, de la colonia Los Volcanes.El pleito terminó con una persona asesinada en el estacionamiento del negocio, reportaron los empleados a los primeros respondientes.Los testigos declararon que dos hombres armados enfrentaron a un cliente con insultos y golpes y después lo esperaron a que saliera para asesinarlo cuando intentaba subir a su vehículo.A través de su página oficial en la red social Facebook, la administración del bar dio a conocer que les tocó vivir de cerca un hecho lamentable.“Queremos aclarar que el tema y suceso del que se está hablando en redes sociales y en los diarios de la ciudad fue a las afueras de nuestras instalaciones, y se registró después de las 02:00 horas, cuando ya no había clientes en el lugar y nuestras puertas estaban cerradas”, escribió.El archivo periodístico establece que en abril se han registrado cuatro ataques a mano armada en bares.El negocio aclaró que la víctima “no era cliente frecuente, ni trabajador del bar. Lamentamos la pérdida que ha de estar sufriendo su familia y extendemos nuestras más sinceras condolencias”, cita el pronunciamiento difundido.Ante los hechos violentos y previo al arranque del operativo preventivo que iniciará la Policía Municipal en bares de la cuidad, la administración del bar expuso que “no queda otra opción más que seguir trabajando de manera limpia para poder ofrecer espacios donde podamos divertirnos tranquilamente”.En este caso la oficina de Gobernación no impuso multa alguna al local comercial, debido a que fue ajeno a los hechos violentos y ya había cerrado el establecimiento al momento del crimen.Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizarán revisiones en bares y cantinas de toda la ciudad para evitar el ingreso de clientes armados, dijo el secretario Ricardo Realivázquez Domínguez.En estas acciones preventivas la Comisión Estatal de Seguridad participará brindando seguridad perimetral en estos negocios, informó el comisionado Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

