Investigan a personal de HG por robo

La investigación sobre el robo de aparatos al Hospital General –endoscopios, entre otros– se centran en personal del mismo nosocomio, dio a conocer el fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López.Mientras tanto, el robo del equipo médico obligará a subrogar servicios a particulares, dio a conocer Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte.El funcionario refirió que Salud pagará a unidades privadas mientras la póliza de seguro con la que contaban se hace cargo de restituirlos.De acuerdo con Valenzuela Zorrilla, la reposición de esta tecnología se concretará “en el mediano plazo”.El titular de Salud en Juárez no precisó a qué empresas será enviada la carga que dejará de poder atenderse en el Hospital General, ni especificó de qué tipo de servicio se trata.“Los servicios que se necesiten van a ser subrogados en el tiempo que dure la recuperación del equipo perdido”, comentó. “Antes de contar con ellos, y de esto no hace mucho, se subrogaba a servicios privados con un pago modesto hasta que finalmente se logró tener los equipos dentro del hospital”.El fiscal de la Zona Norte, explicó que entre lo sustraído se encuentran endoscopios, instrumentos que sirven para visualizar a través de una cámara los conductos y cavidades internas del cuerpo.“Ya hemos estado integrando la carpeta de investigación. Van bien los avances. Todo parece indicar que no son personas externas, sino de la misma institución”, comentó el titular de la representación social en la Zona Norte.Nava López aseguró que en los próximos días, la Fiscalía podrá ofrecer más detalles sobre el valor de lo robado y las características específicas de cada elemento.La sustracción de este equipo médico no sólo obligará a la subrogación, sino que movió a las autoridades de Salud a replantear las medidas de seguridad no sólo en el Hospital General, sino en todas las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud de Chihuahua.Valenzuela Zorrilla informó que entre las acciones que se contemplan están pedir a la compañía que presta la seguridad intensificar sus actividades y, además, delimitar con mayor precisión las responsabilidades de cada persona en el manejo de los equipos.Otras medidas que tomarán son colocar los aparatos más vulnerables en sitios menos accesibles y modificar el sistema de chapas de tal modo que integren no sólo una llave típica, sino una combinación.“Esto, para que uno pueda cambiar la combinación y sólo un número reducido de personas tengan esa combinación semanal o diaria, de tal manera que si consiguen la forma de entrar con llave, la combinación la tengan dos o tres personas. Son medidas que se piensan implementar en algunos hospitales”, señaló. (Fernando Aguilar / El Diario)

