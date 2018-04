Con abrazos, apoyan a sus maestros en paro

Un grupo de padres de familia acompañados de sus hijos marcharon ayer por la Paseo Triunfo de la República hasta las oficinas estatales de ‘Pueblito Mexicano’, para mostrar su apoyo a los maestros que están en paro para demandar el pago de su salario y prestaciones.El grupo de padres de la escuela estatal 3004 se detuvo unos momentos en el cruce de la avenida de las Américas y Paseo Triunfo de la República para demostrar con pancartas y gritos su respaldo a los profesores.“Los maestros ya nos enseñaron a leer y escribir, y ahora nos están enseñado a luchar”, “Soy Nicolás, apoyo a mi maestra”, “Dignidad, exigimos justicia para nuestros maestros”, “El maestro luchando, también está enseñando”, eran algunos de los mensajes plasmados en cartulinas y pancartas.En medio de problemas de salud tras la larga exposición a la intemperie, y las negociaciones para el cumplimiento de sus prestaciones, profesores y trabajadores manuales agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 42 permanecieron en la toma de las instalaciones de Gobierno, ayer, por noveno día consecutivo.“El ánimo es el mismo desde el inicio, cada día más unidos y fortalecidos, obviamente el cuerpo de repente siente el cansancio, pero nos recostamos y regresamos con ganas de seguir en pie de lucha. Vamos a seguir aquí y no descansaremos hasta que tengamos respuesta íntegra”, dijo Erika Bolaños, líder del SNTE 42 en esta ciudad.Ayer a las 6 de la mañana, los maestros cumplieron 192 horas en la toma de las instalaciones de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón.Y al mediodía, un maestro de nombre Adiesto Rentería Silva, de 55 años, fue llevado de urgencia al hospital de Pensiones Civiles del Estado por una descompensación de la presión arterial y de hiperglicemia.Lo anterior luego de que el docente sintiera malestar y se acercara a la unidad de la Cruz Verde que se encuentra de guardia en el sitio, en donde se determinó que presentaba un nivel de glucosa de 456 miligramos por decilitro y una presión arterial de 150/100.Según los especialistas de la salud, lo normal es mantener niveles entre los 72 y 145 miligramos por decilitro. Las personas diabéticas tienden a presentar niveles por encima de este rango, y al ser muy elevados pueden tener síntomas como visión borrosa, sed, aturdimiento, piel sonrojada, agitación o somnolencia.A Rentería Silva paramédicos lo llevaron a la unidad médica y lo estabilizaron en el camino; finalmente se quedó en observación en el hospital.Pero este no es un caso único, anteriormente, se ha mencionado que maestras y maestros han tenido descompensaciones de este tipo a lo largo de la semana.Estas se han derivado del cansancio físico, de la mala alimentación, y la falta de cuidados que han tenido de enfermedades crónico-degenerativas durante la actividad de protesta.Bolaños dijo que a quien se ha sentido mal y el doctor le ha recomendado retirarse, lo ha hecho, pues lo principal es la integridad de los maestros.Por otro lado, sigue en la mesa de diálogo el asunto de las prestaciones.“Estamos en espera de respuestas, ya lo comentaba nuestro secretario general, en caso de no haber una respuesta favorable habremos de intensificar estas acciones de protesta”, dijo.La Subsecretaría de Gobierno en la Zona Norte dio a conocer que se continúan revisando los aspectos técnicos y presupuestales entre la Sección 42 y el Estado, por lo que se pide paciencia a los ciudadanos ya que está próxima la terminación del paro laboral.“Las negociaciones se están dando en la mesa de diálogo a nivel estatal, ahí se tiene información de las afectaciones que se están presentando. Lo más importante es cerrar la brecha de las dos partes, que vemos que está cada vez más cercano a concluir”, dijo la titular de la dependencia, Judith Soto Moreno.Mientras tanto, ayer mismo por la mañana, se hizo patente el apoyo de los obreros maquiladores, a través de su representante, la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, quien acudió al sitio a dejar agua embotellada y cajas de comida.“La retención de sus prestaciones a los maestros es la violación de sus derechos laborales; muchos me preguntan si los maestros pueden demandar, y sí pueden, el problema es que ellos no tienen opciones de trabajo en el país”, declaró.Después, hizo un llamado a las personas a solidarizarse con la causa y atender las necesidades que tienen estos manifestantes.

