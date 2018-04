Una persona presentada por las autoridades como ‘sicario’ en el 2016, ayer fue encontrada inocente por parte de un Tribunal de Enjuiciamiento que tras recibir las pruebas del Ministerio Público (MP) y la defensa concluyó que no hay datos que lo incriminen en el homicidio del que fue culpado.Daniel Alejandro Noriega Martínez –quien laboraba como operador de producción– permaneció un año y seis meses preso. Ayer salió libre y fue recibido por sus hermanos y sobrinos, todos lo esperaban en el exterior del Cereso 3 de Ciudad Juárez y al verlo salir lo colmaron de abrazos y besos sin poder contener las lágrimas.“Me detuvieron sólo por la vestimenta que yo traía, la camisa y pantalón supuestamente eran iguales a los de uno de los agresores”, dijo con voz tranquila Noriega, de 27 años de edad, y quien lo único que desea es recuperar su vida para disfrutar a la familia y volver a su trabajo.El asesinato que se le atribuyó a Noriega por parte del MP adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte sucedió el 12 de octubre del 2016 cuando dos hombres irrumpieron en una casa ubicada en las calles Chiapas y Artículo 27, de la colonia Fronteriza Baja.La víctima, Oscar Morales Juárez, recibió seis impactos de bala y murió en el lugar.El hijo de la víctima señaló a policías municipales que vio la llegada de una camioneta Cherokee color verde, cuyo conductor se detuvo bruscamente afuera de su casa. En el mueble viajaban tres hombres, dos de ellos descendieron y uno portaba una arma de fuego fajada a la cintura.El niño estaba como a 20 metros de distancia, sobre una pequeña loma, y desde ahí observó que los recién llegados aventaron la puerta de la casa y empezaron a gritar, por lo que salió su padre y le dieron seis balazos, en la rodilla, la espalda y la cabeza. Luego los homicidas subieron a la Cherokee y huyeron con rumbo a las instalaciones de la Policía Montada.El pequeño testigo dijo que uno de los responsables era una persona gordita que vestía una playera blanca y un pantalón de mezclilla; otro llevaba una camisa a rayas rojo y azul y lentes y un tercer individuo no bajó de la camioneta.A través de la radiofrecuencia, los agentes municipales difundieron los datos aportados por el niño. Policías municipales que minutos más tarde se acercaban a la escena del crimen, vieron a Noriega Martínez sentado sobre una banqueta acompañado de unos amigos y como la camisa que llevaba puesta coincidía con la ropa descrita por el testigo le pidieron que los acompañara.Noriega aceptó ir con los elementos al lugar de los hechos y fue puesto a la vista del niño, entonces de unos 8 años de edad y quien sufría una crisis nerviosa.El abogado defensor del absuelto, Gregorio Pérez Gastélum, informó que el niño no fue presentado al juicio oral que se instruyó a su representado –número 206/18– y los policías sí comparecieron pero cayeron en varias contradicciones. Uno de ellos refirió ante el Tribunal de Enjuiciamiento que le tomaron una foto al ahora absuelto y el menor lo reconoció y otro de los elementos declaró que el pequeño no reconoció a Noriega sin lentes y le pusieron unas gafas obscuras y al verlo el menor comenzó a llorar y dijo que sí era uno de los homicidas.En cuanto a la ropa que se suponía vestía uno de los agresores uno de los agentes dijo que era una camisa azul con rayas y pantalón negro; otro elemento indicó que era una camisa de cuadros azul y pantalón de mezclilla.La prueba de rodizonato de sodio realizada a Noriega Martínez resultó negativa y en su ropa no se encontró rastros de pólvora.Ayer la titular del Tribunal de Enjuiciamiento unitario, Myrna Luz Rocha Pineda, dijo que de acuerdo con las pruebas desahogadas en juicio el MP únicamente probó que se cometió un homicidio pero no que Daniel Alejandro Noriega sea uno de los responsables. Afirmó que no hay ninguna prueba que lo incrimine y ordenó que fuera puesto en libertad.Él salió libre ayer después de las 7 de la tarde.“Tengo 27 años, afuera me esperan mis tres hermanos y un amigo, mi madre ya murió y mi padre vive en Estados Unidos y ahora lo único que quiero es volver a trabajar”, expresó con alegría.