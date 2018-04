Varios agentes del Ministerio Público (MP) adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte denunciaron que los cheques correspondientes a la compensación de abril “botaron” porque no tenían fondos.Los inconformes señalaron que en abril la compensación se les pagó dos días tarde, la fecha programada para otorgarse son los días 20 de cada mes, debido a que los maestros tienen tomadas las instalaciones de Gobierno del Estado y aunado al retraso al acudir al banco Bancomer no pudieron hacer efectivo los documentos por falta de fondos.“A través de un grupo de WhatsApp se nos informó que la compensación no llegaría el día 20 porque estaban tomadas las oficinas de Recaudación de Rentas y no podían hacer la programación e impresión de cheques. Se nos pagó el lunes pasado pero al ir al banco los cheques de Gobierno del Estado botaron por falta de fondos”, explicó una agente del MP adscrita a la Fiscalía de género.“Los documentos rebotaron, no tienen fondos. El problema es que este dinero lo tenemos comprometido para pagos, algunos para la mensualidad de la casa o para las colegiaturas de los hijos. Yo para pagar la renta”, expresó uno de los aectados.“Ahora traigo el celular apagado para que el casero no me encuentre porque le dije que el lunes en la noche podía pasar a cobrar que ya traía mi cheque y resulta que no pudimos hacerlo efectivo”, lamentó.Además de los fiscales también a personal de Servicios Periciales y algunos médicos legistas les “botaron” los cheques.El problema principalmente lo tuvieron los servidores públicos que acudieron al banco después de las 3 de la tarde, explicaron, porque el personal que acudió por la mañana sí recibió su dinero, señalaron los inconformes.Los funcionarios que no pudieron cobrar fueron citados ayer por la mañana a una reunión con mandos de la FGE, pero se desconoce cuál fue el resultado.Varios agentes del MP afirmaron que es la primera vez que se incumple con el pago de la compensación y otros representantes sociales indicaron que en algunas quincenas se ha retrasado el sueldo.