Necesario limpiar y fumigar casas

En medio del incremento de las temperaturas, autoridades de Salud pidieron a la comunidad limpiar los hogares y aplicar un plan de fumigación en virtud de que la temporada de plagas está en curso.Juan José Martínez Pérez, coordinador de Vectores, Rabia y Rickettsia de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud de Chihuahua, dijo que la temperatura y la humedad de esta época son ideales para la reproducción de los insectos.Advirtió que estos animales encuentran mayor cantidad de comida, de modo que eso se traduce en una notoria presencia de arañas, alacranes, moscos y garrapatas.De acuerdo con el titular de Vectores, Rabia y Rickettsia de la Jurisdicción Sanitaria II, una de las medidas que se recomiendan para impedir la proliferación de plagas es deshacerse de todos los artículos que no se usen en el hogar.Otra medida útil, agregó, es evitar dejar alimentos al descubierto con el fin de que los animales rastreros y los roedores no tengan las condiciones que les hagan instalarse en ese lugar.Expertos en Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez sostienen que la gente debe poner especial atención en la limpieza de los patios, de tal manera que estos espacios se encuentren en orden y condiciones de higiene antes de la llegada de las temperaturas propias del verano.En días pasados, el Seguro Popular indicó que la presencia de temperaturas cada vez más cálidas en la región favorecía un incremento de casos de picaduras de alacranes, abejas y arañas.Datos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) muestran que las picaduras de avispones, avispas y abejas son los incidentes más frecuentes, seguidos de las causadas por arañas venenosas como las viudas negras y las violinistas.En esta época donde comienzan a incrementarse la temperatura, este insecto con una antigüedad de 300 millones de años en la Tierra, es capaz de adaptarse a todos los habitats. Éstos son unos consejos que pueden ayudarte para eliminarlas de tu hogar:• Evita los residuos de comida• No dejes platos de comida con migajas o restos de alimentos• Hay que procurar no dejar platos sucios en el fregadero• Asegúrate que las puertas y ventanas estén firmes dentro de su marco• Aleja de las paredes cualquier acumulación de madera• Hay que sacar la basura del hogar todos los días• Tirar aguas acumuadas• Sella aberturas de paredes a nivel del suelo• Es necesario hablar a los expertos para fumigar interior y exterior de la vivienda

