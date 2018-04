Concesionarios de transporte público interpusieron una demanda ante la Secretaría de la Función Pública del Estado en contra del titular de Transporte Público de la Zona Norte, Víctor Estala Banda por presuntamente emitir sin tener facultades, permisos de circulación a unidades que carecen en algunos casos de concesión, dio a conocer Alberto Holguín, dirigente de la Ruta Poniente Sur.“Son unas 50 unidades sin placas que tienen permisos provisionales. Uno de los permisos lo detectamos en la ruta Juárez Aeropuerto, hay otras unidades nuevas que circulan sin placas sin tener una concesión que los respalde y aún siguen circulando. Yo creo que fácilmente son 50 unidades”, dijo.Aseguró que Estala Banda carece de facultades para emitir documentos provisionales, por lo que se interpuso la denuncia ante la Función Pública estatal el pasado lunes 16 de abril y esa dependencia dio un plazo que venció ayer para responderles.Agregó que los concesionarios están considerando un paro y la toma de instalaciones de Transporte para exigir el cese del funcionario.“Estamos esperando una respuesta de la Función Pública de una denuncia que pusimos precisamente el día de hoy, si no tenemos una respuesta por parte de ellos, empezaremos a tomar las medidas que en su momento habíamos dicho, de tomar las oficinas, parar las unidades y hacer paros paulatinos”, refirió.Al respecto, Estala Banda, quien recientemente fue reinstalado en el cargo tras una suspensión que le aplicaron por presuntos actos irregulares, fue contactado por El Diario vía telefónica y se limitó a señalar que no ha sido notificado de ninguna denuncia en su contra e indicó que desconoce el caso.Holguín consideró que fue un error de la Dirección General de Gobierno y Transporte reinstalar en su puesto al titular de transporte, por lo que indicó que consideran manifestaciones para exigir su cese.“No se ha hecho oficial, no hay un informe de la Función Pública donde diga que realmente no se le encontró nada y claro que seguimos oponiéndonos, seguimos repudiando el regreso de Víctor Estala, es un perjuicio para el transporte en Juárez”, añadió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.