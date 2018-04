Mueven maestros redes de apoyo

Expriista, exaliancista y exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rafael Ochoa hizo escala en Ciudad Juárez para tomar convocar a los docentes a sumarse a las Redes Sociales Progresistas (RSP), en apoyo de Andrés Manuel López Obrador.Ochoa, personaje cercano a Elba Esther Gordillo, dijo que una de las tareas de las RSP es fortalecer la estructura de la defensa del voto a través de la organización de origen magisterial.La construcción de una estructura electoral a partir de las RSP, dijo, es uno de los objetivos fundamentales de un ala del SNTE.Asistentes a la conferencia indicaron que el coordinador de las RSP en Juárez es el exdirector de Tránsito, Gonzalo Díaz Rojero, quien buscó la nominación por Morena a la Alcaldía.Por la tarde, el exdirigente sindical tenía previsto tomar protesta a las RSP de Ciudad Juárez, como parte de un recorrido que a nivel nacional ha hecho de la mano del Partido del Trabajo.Sobre Nueva Alianza, partido creado por Gordillo con base en el SNTE, Ochoa -que fue diputado por ese partido-, dijo que ha abandonado las causas del magisterio.“Nueva Alianza para mí no existe. Espero con devoción que pierda el registro”, sentenció Ochoa, que es candidato del Partido del Trabajo a una diputación por la vía plurinominal.El respaldo de una parte del SNTE a López Obrador, dijo Ochoa, se debe a que ha sido el tabasqueño el único candidato que se ha pronunciado en contra de la reforma educativa.“Si en el ayer hubo diferencias, ahora no, y es porque (López Obrador) asumió un compromiso con el magisterio”, indicó.Cuestionado sobre el conflicto magisterial en la entidad, con nueve días de paro de labores, Ochoa consideró que el Gobierno estatal no ha tenido la disposición de negociar con la Sección 42 del SNTE.“Si le interesa que regresen a dar clases, que no pierda ni un día más y solucione el conflicto”, atajó.Ochoa criticó que la sección 8 del SNTE, correspondiente también a Ciudad Juárez, no se haya sumado a las protestas, lo que adjudicó a conflictos de índole política.Dijo además que no ha sido constante la presencia de los dirigentes de la Sección 42 en los campamentos de protesta, lo que demuestra que el movimiento magisterial se ha debilitado por las diferencias partidistas.

