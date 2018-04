Paro afecta la salud de maestros

A 8 días de haber iniciado el plantón indefinido en las instalaciones de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, la salud de los profesores manifestantes ha comenzado a sufrir los estragos.Lo anterior debido a las contingencias climatológicas, el cansancio físico y mental de la actividad que se ha desarrollado las 24 horas del día a la intemperie, y enfermedades crónicas que ya padecen algunos.“Hemos permanecido con los servicios de la Cruz Verde que ha estado checando a los compañeros que se han sentido mal”, dijo Erika Bolaños, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 42 en la región.Rubén López, coordinador del movimiento magisterial, dijo que mantendrían el plantón afuera de las instalaciones de Pueblito Mexicano al no llegar a acuerdos con las autoridades estatales.Rechazó que hayan anunciado que estaban por levantar la protesta y dijo que hasta ahora todo sigue igual, por lo que mantendrán tomadas las oficinas estatales. Por lo pronto, dijo, la protesta sigue y el paro de clases también.Ayer, los rescatistas que están de guardia en la zona fueron observados entregando suero hidratante entre los manifestantes.Según comentaron, lo principal ha sido dolencias relacionadas al cansancio y la alimentación que han llevado en el sitio.Algunos, comentaron, sufren de enfermedades como hipertensión o diabetes, condición que se ha agravado tras permanecer día y noche en el sitio.Ayer, se informó que la manifestación ha llegado a su recta final, debido a los avances significativos que se han tenido en las mesas de negociación.“Nosotros tenemos la certeza de que hay cosas que por ley están establecidas y esto se había venido haciendo un boquete muy grande debido a lo cerrado de algunas autoridades por parte de la secretaría, pero está habiendo un avance muy significativo”, dijo Rubén López Pazos, otro de los dirigentes locales.A las 12 del día, a nivel estatal, la Sección 42 del SNTE emitió un comunicado pidiendo paciencia a los profesores y trabajadores.“Desde el pasado 20 de abril se instaló una mesa de negociación, la cual ha estado trabajando de forma permanente con la intención de alcanzar acuerdos firmes que nos permitan resolver las demandas. Conscientes de la urgencia de resolver la situación en la que nos encontramos, les pedimos oportunidad y paciencia para concluir los procesos de revisión técnica y presupuestal”, dicta el documento, el cual fue leído frente a los manifestantes, momentos después de ser emitido.López Pazos dijo entonces que ya había avances respecto a la satisfacción de sus necesidades y que, si bien no había la orden de terminar el paro de labores que han sostenido desde hace una semana, ésta podría darse de un momento a otro.“Esperemos que la voluntad manifiesta del gobernador se vea traducida en hechos (...) hay un avance muy significativo, por qué la exigencias son legítimas, nunca estaríamos pidiendo algo que esté fuera de la ley”, manifestó.Por otro lado, Bolaños dijo que estaban conscientes de que esta situación ha sido difícil para todos, por lo que pidió disculpas a todos los afectados.“Les pedimos una disculpa, papás, mamás, a la sociedad en general, por esta situación. Somos una consecuencia de la falta de pago a los maestros”, expresó.Anteriormente, Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, había explicado que el problema eran las prestaciones, pues estas antes se entregaban a través del sindicato, pero las mismas quedaron derogadas después de la Reforma Educativa, exactamente a partir del 2015.Ese es el punto que están conciliando, y mientras tanto la funcionaria dijo que serían expedidos más cheques, aunque éstos no lograrán liquidar en su totalidad los adeudos y siguen siendo sólo adelantos. (Karen Cano/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.