Tendrán alumnos semana corta

Unos 200 mil estudiantes de Educación Básica que permanecen en clases al margen del paro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 42, tendrán semana corta debido a que este viernes se realizará la sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE) correspondiente al mes de abril.Por otro lado, de terminar el paro de labores antes de ese día, los 90 mil restantes que pertenecen a escuelas del Gobierno del Estado y que han estado sin clases desde el pasado martes, podrían tener ajustes y se cancelaría la sesión de este mes en sus planteles educativos.Lo anterior fue informado por la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte.En el caso de la mayoría, quienes son los que han tenido actividades regulares, ellos no asistirán a clases como se acostumbra durante cada sesión de CTE, pero sus profesores si permanecerían en las aulas para celebrar dicha reunión.Según lo indicado a través del Diario Oficial de la Federación, el CTE es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica.Está integrado por directivos y maestros de todas las materias de cada escuela, y se encarga de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes del alumnado.Este es el tercer ciclo escolar en que se efectúan estas sesiones, calendarizadas el último viernes de cada mes.“Cada sesión del CTE abarca el total de horas de la jornada escolar establecida según el calendario implementado. La finalidad es establecer objetivos encaminados al aumento de la calidad educativa dentro de las aulas y analizar los avances en esta materia”, establece el Diario Oficial.Es decir, que la intención no es brindar un día de asueto en la comunidad escolar, pero con todo y eso conforma un respiro de clases que otorga a los alumnos tres días seguidos de inactividades: viernes, sábado, domingo.Por otro lado, están los 90 mil estudiantes que han permanecido sin clases desde el martes, debido a que sus 3 mil profesores pertenecientes al SNTE 42 se han mantenido en paro de labores indefinido y en la toma de las instalaciones de las oficinas de Gobierno del Estado en esta ciudad; al igual que lo han hecho otros agremiados que trabajan en otras partes de Chihuahua.El sábado la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, Judith Soto Moreno, indicó que al ser ya casi una semana completa sin clases, y una vez que se de por concluido el paro de labores y los maestros vuelvan a las aulas, habría reajustes para recuperar el tiempo perdido.Los mismos se iban a informar en tiempo y forma la comunidad, y podrían ser desde la extensión del horario escolar o la del ciclo, hasta la reprogramación de otras actividades concernientes a las escuelas.Ayer el vocero de la subsecretaría, Francisco Chávez, informó que por ello, se podrían realizar algunas adecuaciones a la sesión del CTE, pero estas apenas están por determinar.“Va a ser esta semana cuando se determine que modificaciones se van a hacer, si habrá algunas adecuaciones, pero apenas se va a ver. Lo primero que se necesita es llegar a un acuerdo con el paro de labores que tienen los maestros”, dijo.Esto a razón de que los alumnos no se vean afectados, por lo que será después de que las autoridades dialoguen sobre el asunto que se informará que va a pasar con ellos.* Maestros en paro3 mil* Niños afectados por paro90 mil* Maestros que tendrán CTE como siempre9 mil* Niños que tendrán el día inhábil200 mil

