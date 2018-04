'Pegan' bloqueos a negocios y residentes

Maestros que mantienen tomada la Unidad Administrativa José María Morelos desde hace una semana bloquean con sus vehículos las calles aledañas del fraccionamiento Córdova Américas y hasta las cocheras, se quejaron habitantes de la zona.La misma situación ocurre en la avenida Lincoln, donde cerraron el cuerpo oriente entre Hermanos Escobar y Río Nilo, en el tramo que lleva al puente internacional Córdova-Américas.Esta situación afecta a unos 15 negocios asentados la vialidad, entre casas de cambio, consultorios, despachos de abogados e incluso restaurantes, que resienten ya pérdidas económicas sin cuantificar aún.“A ellos les van a pagar algún día, pero a nosotros nadie nos va a regresar lo que hemos perdido”, dijo la dentista Karla Gutiérrez, quien perdió en esta semana de seis a siete citas diarias de pacientes provenientes de El Paso y Juárez.Indicó que no obstante tendrá que conseguir para pagar la nómina y la renta de la clínica donde labora, cuyo estacionamiento se encuentra invadido por vehículos con leyendas del SNTE.“Nos invaden todos los días el estacionamiento, el jueves les pusimos un letrero en los vidrios a los maestros pidiendo que nos respetaran y entraron (al consultorio) a decirnos cosas. La verdad bien incomodo, porque todavía que nos invaden, se molestan”, dijo.De igual modo Fidel Aguilera, propietario del negocio denominado Seguros, afirmó que en esta semana no vendió ningún seguro vehicular por el bloqueo a la Lincoln.“Fatal, tenemos caída de ventas al 100 por ciento, vendemos aseguranzas para México y Estados Unidos, no deberían cerrar la calle, el edificio tiene estacionamiento como para que se metan y no tapen la calle”, dijo.En ambos casos se quejaron de fricciones y amagos de los maestros, además de ser ignorados por los llamados de auxilio a la Dirección General de Tránsito.En el caso de vecinos del fraccionamiento Córdova-Américas, la situación es visible.Las unidades de los maestros llenan las calles Río Colombia, Efrén Ornelas, Río Nilo y Zempoala.Señalaron que los pocos espacios que tienen para estacionarse también están obstruidos por autos con pintas y leyendas del SNTE, y que en algunos casos bloquean las cocheras.

