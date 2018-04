Proponen poner agentes

El Municipio a través de la Secretaría de Seguridad Pública exhortará a los propietarios de bares a que contraten policías especiales para que en la entrada revisen a los clientes y eviten que ingresen personas armadas.“Les pediremos que hagan esas revisiones o tendremos que entrar nosotros a los negocios y eso no les gusta”, expuso Cabada.Esto luego de los ataques que se han registrado en interiores de bares.“No es posible que el dueño de un negocio de esta índole no prevenga que pueda pasar una situación de éstas”, declaró.El pasado fin de semana se registró un ataque dentro del bar Olé, ubicado sobre el bulevar Independencia, al sur de la ciudad.Los hechos ocurrieron el domingo poco antes de la una de la madrugada, cuando un tirador accionó su arma matando a dos e hiriendo a una decena de clientes.Cabada dijo que la Policía Municipal está en alerta permanente y opera en base a avisos que recibe de otras corporaciones, pero que no puede estar en todos los bares.Por omitir las medidas de seguridad, el Departamento de Gobernación de la Zona Norte clausuró el pasado domingo el bar Olé por el incidente que dejó dos personas muertas y varias más lesionadas, dio a conocer el titular de esa dependencia, Ignacio Castro Velázquez.Indicó que el negocio puede presentar el reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) donde se establezca que es ajeno a los hechos ocurridos y aminorar la sanción que puede ser de hasta 250 Unidades de Medida y Actualización (UMA) o su equivalente a 20 mil 150 pesos. (Con información de Juan de Dios Olivas)

