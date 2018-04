Luego de más de dos semanas de protestas y acciones de presión, las madres del movimiento “Corazones Unidos” realizaron ayer un plantón en el Hospital General Regional (HGR) 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recabar firmas de apoyo.En el exterior de esa unidad, las mujeres dieron a conocer su consigna de exigir al IMSS la apertura de una plaza médica de la especialidad de cardiología pediátrica, una lucha que se ha prolongado casi a diario desde el 8 de abril del año en curso.Lo anterior, con el fin de que los bebés que sufren cardiopatías congénitas, muchos de los cuales son sus hijos, puedan ser consultados y diagnosticados mucho más rápido y sin ser enviados a la ciudad de Torreón, donde existe esta rama médica.“Parece que andamos como unas limosneras”, dijo Lorena del Palacio, coordinadora del movimiento. “Sentimos indignación, frustración. Veo a las mamás y me da una enorme tristeza que parece que están mendigando un servicio, pidiendo una limosna. El Seguro Social no se toma las cosas en serio”.Las madres dieron a conocer que estas firmas serán entregadas como parte de un documento en la sede de la Delegación Estatal del IMSS, ubicada en la ciudad de Chihuahua, pero no descartaron enviarlas también a las oficinas centrales del organismo ubicadas en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.De acuerdo con Del Palacio, por ahora están recibiendo la asesoría de abogados y de cardiólogos del medio particular para sustentar la petición y establecer con argumentos sólidos por qué Juárez requiere contar con esta especialidad.La mujer lamentó que hasta ahora no han obtenido una respuesta favorable a sus demandas pese a que en un principio dirigieron la petición por escrito a las autoridades del HGZ 66 del IMSS.Dijo que la percepción entre ellas es que al Instituto no le interesa solucionar el problema ni mantener un diálogo serio.“Continuamos con las acciones. Estaremos en este plantón permanente de 8 de la mañana a 8 de la noche, dándole a conocer a los derechohabientes la lucha que estas mamás estamos emprendiendo para lograr que el Seguro Social contrate al cardiólogo pediatra para Ciudad Juárez”, comentó ayer.Hasta el cierre de esta edición, el IMSS no había emitido ningún comentario sobre estas declaraciones.En días pasados, la dependencia informó que atendería cada uno de los casos de las madres inconformes por separado y también dio a conocer que garantizaba el tratamiento de todos los niños y niñas derechohabientes que sufren de cardiopatías congénitas.Las cardiopatías congénitas son un grupo de afecciones del corazón que afectan al organismo desde el nacimiento y consisten a grandes rasgos en ciertas malformaciones que comprometen la función cardiaca de quienes las padecen, han explicado médicos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.