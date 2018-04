Omiten miles inscribirse en el IMSS

Registros administrativos del IMSS revelan que 8 de cada 100 derechohabientes evitan acudir al médico en esa institución, a pesar de estar pagando su cuota puntualmente. Ni siquiera se han registrado y no tienen asignado consultorio.Rosa Estela, una mujer de 28 años, se encuentra dentro de ese grupo, pues aunque tiene un empleo formal desde que cumplió la mayoría de edad, nunca ha puesto un pie en los consultorios médicos del Seguro Social.Por esa decisión, ella jamás se ha visto en la necesidad de contar con el carnet de citas que necesita para ser tratada médicamente en el instituto.Por el contrario, si debe acudir al doctor, prefiere otras opciones, como las grandes cadenas farmacéuticas que cuentan con servicios médicos.De acuerdo con registros administrativos del Seguro Social, hasta febrero del año pasado, 91 mil 835 hombres y mujeres como Rosa Estela carecían de adscripción a consultorio.Esa cantidad representa el 8.1 por ciento del millón 121 mil 722 de asegurados que tiene el IMSS en esta localidad fronteriza.Rosendo Gaytán, subcoordinador de Comunicación Social del IMSS en Ciudad Juárez, explicó que muchos de estos casos corresponden a personas que recién se incorporan a la vida laboral y por tanto no creen necesario el servicio en este momento se su vida.El portavoz del IMSS agregó que la institución hace labores de difusión sobre este tema y recomienda a sus derechohabientes no esperar hasta que sufran una enfermedad para tramitar su adscripción a una clínica, sino que tomen en cuenta que la apuesta debe ser por la prevención.“Se me hace muy complejo tener que ir al Seguro Social a darme de alta”, dijo Rosa Estela. “Hay otras opciones más accesibles como ir a un consultorio de farmacia o con el doctor de mi (centro de) trabajo, que también tiene la disponibilidad de dar consultas”.La información oficial del IMSS indica que la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que mayor número de derechohabientes adscritos a consultorio tiene es la número 48, situada sobre la avenida Manuel J. Clouthier, en el sur de la ciudad, con 210 mil 235 personas.La siguiente es la UMF 47, una clínica ubicada en la colonia Chaveña que tiene un padrón de 154 mil 541 derechohabientes.A continuación están las clínicas 46, 56 y 61, que concentran a 117 mil 876, 63 mil 889 y 48 mil 676 personas, respectivamente.

