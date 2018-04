Aunque el formato de debate presidencial del domingo favoreció el intercambio de ideas entre los candidatos, el ejercicio sirvió poco pero no para cristalizar el potencial democrático que debió tener, pues los participantes se dejaron llevar por los ataques y los contrataques.Propusieron poco, dijo Abraham Paniagua, analista político de la localidad, quien coincidió con Eduardo Borunda, politólogo y analistas políticos de todo el país, en que todos se concentraron en atacar al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, el puntero en las encuestas.“No vimos un debate de ideas y de propuestas, más bien fue de ataques y contraataques, lo que hace parecer que lo sustantivo no se cumplió”, señaló Paniagua, también director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).Para Eduardo Borunda, politólogo, la confrontación y las descalificaciones reinaron durante el evento, pese al nuevo formato que marcó una nueva era y no fue acartonado.El debate se realizó la tarde del domingo entre Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia; José Antonio Meade, de Todos por México; Ricardo Anaya, de Por México al Frente; y los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.“La estrategia de comunicación política establecida, fue de todos contra AMLO, se opacaron con la vestimenta Bronco y Anaya al usar corbatas que no eran aptas para formato de televisión, tema en el que sobresalieron Meade y López Obrador.Margarita pasó desapercibida por no hilar ideas, cargando siempre con el pasado de su esposo Felipe Calderón, Meade desarrolló un discurso pero no conectó con el electorado, repitió lo mismo de siempre y López repitió lo mismo de siempre, lució apabullado, con respuestas siempre incompletas”, expuso.Dijo que Bronco fue un descabellado, con propuestas imposibles de aplicar en México e ideas al aire, como la de ‘mochar’ la mano a quienes roban que logró meterlo en el debate.Anaya conectó con el público pero falta limpiar su imagen, expuso.Borunda aseguró que los ganadores del debate fueron Meade, por sus propuestas, y Anaya, por esa conexión con el electorado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.