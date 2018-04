Viven en bar minutos de terror

Poco después de la medianoche de ayer, los clientes y empleados de un bar ubicado en bulevar Independencia vivieron minutos de terror, al quedar en medio de una lluvia de balas; vieron caer al menos a 12 personas: dos muertos y 10 heridos.El homicidio perpetrado al comenzar el domingo es el segundo que ocurre en lugares públicos de diversión en lo que va de abril, el primero sucedió la madrugada del 6 de abril, en un establecimiento del corredor seguro de avenida Manuel Gómez Morín.Un hombre sospechoso de disparar ayer en contra de las víctimas fue capturado luego de balacearse con un elemento de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), resultó lesionado de bala y por el impacto de su vehículo que se estrelló contra una barra de contención de un puente vehicular.El hecho ocurrió a las 00:43 horas de ayer en el establecimiento ubicado en el bulevar Independencia y Ejido los Sauces, de la colonia El Papalote, denominado “Olé”.Los fallecidos fueron identificados como Carlos Esteban C. M., de 27 años y Javier Iván M., de 33. Ambas víctimas recibieron disparos en el cuerpo y la cabeza.Carlos Esteban portaba un pistola calibre 9 milímetros fajada en la cintura al momento del ataque y cuenta con antecedentes desde el 2013 ya que enfrentó procesos por amenazas y allanamiento de vivienda, posesión de arma de fuego y delitos contra la salud.Otras 10 personas, seis de ellas mujeres, también resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales por paramédicos y particulares. Hasta ayer por la tarde tres de los afectados estaban reportados como graves.Los momentos de horror que vivieron los asistentes al lugar pudieron apreciarse a través de una transmisión en vivo hecha por Facebook, donde un ciudadano dio cuenta del caos y pedía a la policía que acudiera a atender la emergencia.Los gritos de mujeres y hombres que tratan de esconderse en uno de los baños del establecimiento quedaron registrados en el documento audiovisual.El video tiene una duración de poco más de seis minutos y se puede apreciar que varias personas se refugiaron en el baño de mujeres, luego salen y se apresuran a buscar la salida.En el trayecto se puede ver cómo atienden a una mujer ensangrentada y cómo se la llevan a recibir atención médica.“Fue en el VIP, creo”, “no traigo mi arma wey, la traigo en el carro”, “cualquier poli que esté viendo esto cáigale al Olé, nos acaban de balacear”, “esta chava está herida cabrón”, “¿ya se fueron?”, son algunas de las frases que se escuchan en la transmisión en medio de gritos de desesperación y alarma.El usuario bajó el video de su cuenta antes del mediodía de ayer.Minutos después del ataque, el presunto agresor fue detenido cuando se enfrentó con un agente de Tránsito, establece información dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Los datos indican que el presunto responsable escapaba del sitio pasándose varios semáforos en rojo cuando fue detectado por un elemento de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), quien comenzó a seguirlo.De pronto, el prófugo comenzó a dispararle al elemento de Vialidad, quien respondió la agresión y logró herirlo y su unidad se estrelló en la parte alta del puente que se ubica en el cruce de avenida Independencia y bulevar Manuel Talamás Camandari.Al lugar arribaron elementos de otras corporaciones y ayudaron a trasladar al lesionado al Hospital General, mientras que el elemento de la DGTM fue detenido para establecer cómo se dieron los hechos.Sin embargo, una vez que el hombre no identificado fue llevado a una institución médica, algunas de sus víctimas lo reconocieron porque también estaban ahí.Bajo esas circunstancias, el sospechoso, a quien se le aseguró un arma corta, quedó en calidad de detenido.Los datos obtenidos ayer no establecen si fue el único tirador o hubo otras personas involucradas en los hechos.Ayer por la mañana se constató que el centro de diversión fue clausurado por autoridades estatales, quienes colocaron un sello en la puerta principal del negocio.Apenas el pasado 6 de abril un hombre fue asesinado en el interior de un bar ubicado en el corredor seguro Manuel Gómez Morín.El evento ocurrió en las instalaciones del bar La Playita y causó pánico entre las decenas de personas que departían en ese momento ahí y en el McCarthy’s Irish Pub, situado en la planta alta del establecimiento.Algunos clientes lograron salir al escuchar los disparos y otros permanecieron encerrados varias horas debido a las investigaciones que realizaron elementos de la FGE.La víctima fue identificada como Luis Ernesto Chávez, de 30 años, originario de El Paso.Los testigos narraron que tres hombres llegaron al bar y dispararon a muy corta distancia contra el paseño. El hombre recibió tres impactos de bala: uno en el hombro, otro en el cuello y otro más en el dedo pulgar, todos del lado derecho.En la escena del crimen fueron asegurados como evidencia tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros, dio a conocer la autoridad.• Circuló por unas horas video en Facebook• Entre balazos y gritos corren a refugiarse• Algunos se esconden en el baño• A través del video piden apoyo policiaco• El agresor huye y provoca una persecución• Se enfrenta a balazos a un agente de Tránsito• Lo capturan al chocar contra un muro• Herido lo llevan a un hospital y víctimas lo reconocen• Carlos Esteban C. M. (27)• Javier Iván M. (33)• 6 mujeres y 4 hombres lesionados

