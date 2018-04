Casi ocho de cada 10 vehículos motorizados que circulan en la ciudad tienen entre 10 y 58 años de antigüedad, señala un análisis elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).Estas cifras implican que sólo 21.47 por ciento de los medios de transporte a base de motor corresponden a modelos entre 2008 y 2018.De acuerdo con la recientemente publicada Radiografía Socioeconómica del municipio de Juárez, en esta localidad existen 523 mil 951 vehículos registrados en el padrón de la Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado, pero la cifra no incluye los autos ‘chuecos’.Según el documento, el 34.89 por ciento de ellos son modelos entre 2000 y 2007; el 35.99 por ciento son de 1990 a 1999, y el 7.56 por ciento pertenecen al rango de 1961 a 1989.Sólo el 0.15 por ciento del número total representa a los vehículos que fueron ensamblados en 1960 o antes.Alcides Flores Martínez, director ejecutivo de Ciudadanos Organizados por el Desarrollo Integral de las Comunidades (Codic), consideró que estos números reflejan dos panoramas: el encarecimiento del trámite de importación vehicular y la fragilidad del poder adquisitivo de las personas.Para el activista, cuando el costo del proceso para legalizar un automóvil extranjero de antigüedad menor a los últimos 10 años se disparó, las familias optaron por adquirir automóviles más antiguos por ser esa su única opción viable de cara a sus ingresos.“También tiene que ver con que el poder adquisitivo ha ido disminuyendo. Es por eso que las personas no pueden adquirir un auto de agencia, que está fuera de su alcance. No podemos pensar que las familias van a comprar un auto nuevo porque su economía no se los permite”, dijo Flores Martínez.En contraste con la realidad del municipio de Juárez, en la ciudad de Chihuahua el 35.94 por ciento de los 509 mil 971 vehículos motorizados corresponden a modelos de entre 2008 y 2018, frente al 21.41 por ciento de la frontera.En cifras redondas, estas estadísticas representan la existencia de 183 mil autos de modelo reciente en Chihuahua y 112 mil 177 en Juárez.Para Alejandrina Lozoya, usuaria de un Toyota Camry 1998, adquirir una unidad en una agencia automotriz es una posibilidad que no se puede permitir.“Aunque ahorita hay muchas facilidades para comprar un auto nuevo o de agencia, también hay que pensar que la vida en general es más cara y a muchos eso no nos hace costeable más que comprar uno más antiguo que sirve para lo mismo”, opinó.A pesar de que los datos dan fe del envejecimiento del parque vehicular juarense, a finales del año pasado la Unión de Concesionarios de Autos Nuevos (UCAN) reportó un crecimiento de 11.5 por ciento en las ventas de esos productos en comparación con el año previo.

