Marcan abril 3 casos de homicidio 'padre e hijo'

El doble homicidio de una mujer y su hija embarazada, ocurrido el domingo 14 de abril, sería el preámbulo de otros dos similares, en los que las víctimas fueron sorprendidas dentro sus propias viviendas junto a sus hijos.A los asesinos no les importó ni género ni edad.En abril ha predominado la violencia exacerbada y el aumento de homicidios dolosos.Para el lunes al mediodía de la presente semana ya habían sido superados por amplio margen los crímenes cometidos el mismo mes durante los últimos cinco años, establecen estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE), que contabilizó 49 homicidios dolosos.En la lista de víctimas destacan Laura Elena y su hija Laura Paola Quezada Jiménez; Fermín Martínez Domínguez y su hijo Fermín Martínez Quintana y Virginia y su hijo Martín González.En ninguno de los casos hay personas detenidas y de momento, las investigaciones no apuntan hacia la delincuencia organizada, dijo ayer el fiscal Jorge Arnaldo Nava López.“Ya se hizo una mesa de trabajo con la Fiscalía de Género, ellos son quienes tienen la mayor parte de los asuntos y ya se descartó que los hechos estuvieran relacionados entre sí, algunos de ellos fueron robos con violencia y otros son violencia familiar”, dijo el fiscal.El archivo periodístico establece que el primer doble feminicidio fue reportado el 14 de abril.Laura Elena Quezada Jiménez, de 50 años, fue asesinada junto a su hija Laura Paola, de 28, quien presentaba 16 semanas de gestación de una niña que murió a consecuencia del disparo que recibió la mujer.Silvia Nájera, vocera de la FEM, informó que la causa de muerte de ambas mujeres fue laceración encefálica producida por proyectil de arma de fuego en el cráneo, según el resultado de la necropsia de ley.Los cadáveres fueron localizados dentro del domicilio ubicado en la calle Desierto de Taquia, en el fraccionamiento Parajes de Oriente.Madre e hija recibieron disparos en la cabeza a muy corta distancia y las puertas de acceso a la casa no presentaban daños, informaron los investigadores.Fermín Martínez Domínguez, de 42 años, y Fermín Martínez Quintana, de 19, fueron asesinados dentro de su casa durante la madrugada del viernes 20 de abril.El hecho violento fue reportado a las 02:25 horas en una vivienda de Sierra de Jalpan y Sierra de Pajalpan, colonia Kilómetro 29 cerca de la carretera a Casas Grandes. Los testigos afirmaron que tres hombres armados ingresaron de manera violenta a la casa, y acribillaron a padre e hijo mientras dormían.Dejaron viva a la madre, que presentó una crisis.Para el domingo dos de abril, los policías municipales encontraban los cuerpos de Virginia, de 50 años y su hijo Martín González, de 23.Ambos fueron localizados sin vida, agredidos con un cuchillo, en una habitación de la casa ubicada en la colonia Acacias.

