Octavo día y no hay para cuando

Hoy es el octavo día en que maestros de la Sección 42 del Sindciato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantienen tomado el edificio ‘José María Morelos’ del Gobierno del Estado, y el escenario de solución es más complicado, pues implica negociaciones con el Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, según explican autoridades educativas.Entre rumores de fin del paro y actividades de estudio, los agremiados al SNTE vivieron ayer el séptimo día de la protesta en la que exigen les paguen salarios atrasados y prestaciones incumplidas.“Sé que con una disculpa no resolvemos los inconvenientes, pero estamos luchando por algo justo”, dijo Rubén López Pazos, coordinador local del sindicato.Mientras tanto, autoridades estatales hablaron de que continuarán en la búsqueda de la resolución del conflicto por la vía pacífica, sin prever la necesidad del uso de la fuerza pública para desalojar las instalaciones.Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte explicó ayer que lo que está deteniendo la resolución del conflicto es una situación legal que involucra al Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional.“Lo que se adeuda de sueldos lo estamos trabajando (…) pero en el tema de las prestaciones hemos enviado una solicitud formal al Comité del Servicio Profesional Docente para ver la posibilidad de seguir con el pago, anteriormente nos lo han negado en tres ocasiones”, relató.Antes se entregaban a través del sindicato todas las prestaciones que los maestros han estado exigiendo, pero las mismas quedaron derogadas después de la Reforma Educativa, exactamente a partir de 2015.“Entonces se tiene que conseguir un argumento jurídico para que no se afecten los derechos de los trabajadores (...) La reforma entró en vigor 15 de mayo de 2015, se eliminaron como tal las prestaciones y toda la gente que adquirió ese derecho las tiene y las está recibiendo, pero los que pasan de esa fecha ya no”, dijo.Por otra parte, en días pasados se registraron acusaciones de maestros y maestras que indicaban estar siendo acosados por elementos policiacos que hacen acto de presencia para intimidarlos.Al respecto, el subsecretario de Gobierno de la zona norte, Mario Dena, dijo que la posición del Estado es resolver el asunto por la vía pacífica.“Nuestra posición es siempre buscar la solución por la vía pacífica, yo entiendo algunos de los puntos que los maestros dicen, pero también entiendo qué hay cosas que se deben resolver por la vía legal, la solución puede ser perfectamente pacífica y esperemos que se dé lo más pronto posible”, señaló.Soto Moreno agregó que cualquier modificación que se haga al ciclo escolar en vías de recuperar el tiempo perdido de clases, será realizada con base en un consenso entre maestros y autoridades educativas, mismo que buscará establecerse una vez que termine el paro de labores.López Pazos dijo al respecto que estarán de acuerdo y abiertos al diálogo al momento de regresar a clases para tomar las medidas necesarias y así poder recuperar el tiempo.“Los profesores no han estado aquí sin hacer nada. Hay círculos de estudio, de diálogo. Hoy (ayer) por la mañana hicimos Honores a la Bandera como es debido, por ser lunes, e hicimos limpieza general de las instalaciones”, indicó.Ayer por la mañana, casi al mediodía, empezó a circular el rumor de que el paro terminaría, sin embargo fue inmediatamente desmentido por él, quien aseguró que la lucha continúa hasta que se paguen las prestaciones a los más de 500 profesores a quienes se les adeudan en la localidad.Además, de que también quieren el pago completo a quienes se les deben sueldos, pero no han dado a conocer el monto del adeudo total a los profesores.“No fueron pagos regularizados, sino anticipos. Falta que se regularice, y eso es sólo una pequeña parte. Faltan prestaciones que están dentro de la Ley del Servicio Profesional Docente desde antes de la reforma y la armonización de las mismas en el nuevo marco legal”, dijo.Aún no se sabe cuándo terminará, expresó.El paro de unos 3 mil maestros en Juárez mantiene sin clases a 200 escuelas, y aproximadamente 90 mil alumnos, además de 30 dependencias estatales inhabilitadas por la toma de “Pueblito”.A nivel estado el movimiento mantiene cerradas las oficinas de Recaudación de Rentas y Registro Civil de otros seis municipios, unos 8 mil maestros en suspensión de labores y alrededor de 170 mil alumnos sin clases. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.