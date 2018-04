'Fallas en negocios los hacen vulnerables'

A pesar de que antros y bares cuentan con medidas de seguridad como detectores de metales y revisiones corporales para impedir que personas armadas ingresen a ellos, resultan insuficientes.Líderes empresariales de Ciudad Juárez admitieron que las fallas en estas medidas han ocasionado eventos como el que sucedió la madrugada del domingo en el salón Olé, aunque también coinciden que no se puede hacer nada por parte de los negocios para detener las intenciones de los asesinos cuando se les detecta con armas desde la entrada.En lo que va de abril suman dos ataques registrados en este tipo de locales, el primero ocurrió el día 6 en un bar d el corredor seguro Manuel Gómez Morín, donde un hombre fue asesinado, mientras que el otro fue el domingo pasado, donde dos murieron y casi una decena resultaron heridos.Carlos Castañeda Echaniz, director de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), comentó que en ocasiones es difícil que se controle a las personas armadas, quienes esconden sus pistolas en partes del cuerpo que no se revisan o las bolsas de sus acompañantes.“Es hasta peligroso hacerlo porque el personal de seguridad expone sus vidas; decirle a un tipo loco que nos preste su arma porque no puede ingresar con ella compromete la integridad”, expresó.Martín Alonso Cisneros, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó que la falta de vigilancia policiaca en zonas del sur de la ciudad, donde ocurrió el hecho más reciente, facilita también que los pistoleros ingresen.“Debe haber rondines por parte de la Policía para prevenir este tipo de situaciones, porque aquí una persona que no estaba bien de sus facultades, ingresó a disparar a diestra y siniestra”, dijo.

