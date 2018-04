Combaten incendios 'con las uñas'

Mientras una máquina extintora recorre a toda la velocidad la avenida 16 de Septiembre, tocando la sirena y metiéndose entre los autos para llegar a tiempo a controlar un incendio en la colonia Francisco Sarabia, grandes nubes de humo negro que salen del escape quitan toda visibilidad a los mismos autos que va dejando atrás.Ese detalle ocurrido a las 5 de la tarde el martes 17 de abril deja ver las deficiencias con las que los bomberos en esta ciudad tienen que trabajar para sofocar siniestros, y con la que se enfrentan a estadísticas elevadas de incendios.El 3 de abril pasado, cuando se incendió la maquiladora Industrias BM de México, dos de las ocho extinguidoras de la corporación terminaron con daños cuando intentaban apagar las grandes llamaradas.Otra siniestro que exhibió la mala calidad del equipo fue el pasado viernes 20 de abril, cuando se incendió un taller de radiadores en la avenida Valentín Fuentes, cerca de la Pedro Rosales de León.Ahí, los bomberos intentaron tapar con las manos las fugas que tenía la manguera, por lo que gran cantidad de agua se desperdició por esas ranuras.Y esa es una situación que han arrastrado los bomberos durante años, dijo Efrén Matamoros, director de Protección Civil municipal.Hace 10 años, el Departamento de Bomberos de esta ciudad recibió las últimas unidades totalmente nuevas para combatir incendios, mismas que con el paso de los años y el uso que se les ha dado ahora trabajan prácticamente destartaladas, dijo el funcionario.Lo mismo sucede con los trajes de aproximación al fuego que utilizan los llamados “tragafuego”, que ya se encuentran viejos, tanto como la antigüedad de los mismos trabajadores.Matamoros hizo un inventario del equipo que tiene la estación central: ocho unidades de las que cuatro tienen motores descompuestos que someten a reparaciones cotidianamente para salir a atender reportes; dos pick ups ligeras que son insuficientes para cargar la capacidad de tres toneladas y media de agua necesarias para combatir incendios.Además una camioneta Chevrolet 2008 que fue donada usada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) el año pasado; dos motobombas que se encuentran en buenas condiciones, cuatro bombas para desahogar en caso de inundaciones; así como dos pick ups más que fueron compradas por el Municipio a la Secretaría de Hacienda el año pasado para los capitanes: una Ram nueva 2017 y una Chevrolet 2013, así como un Jeep 2007.“De las ocho bomberas, todas trabajan pero cuatro tienen fallas mecánicas, hay que estarles dando mantenimiento porque echan mucho humo. Ya me dijeron que lo mejor es comprarles un motor nuevo”, dijo.El pasado 16 de abril, El Diario publicó que de las 10 estaciones de bomberos que hay en la ciudad, cuatro operan sin máquinas extinguidoras para atender llamados de emergencia.Además que se detectó que el techo de la estación 2 está por colapsar, caso similar a la estación 3 en la que se observa deterioro estructural en las paredes y en una parte del techo que humedece uno de los cuartos que es utilizado como Museo del departamento.En la estación Anapra hay una unidad descompuesta por problemas de transmisión y únicamente cuentan con un vehículo pick up adaptado con poca agua para acudir a servicios menores al igual que en la estación 3 donde tampoco se observó máquina extinguidora.Para atender ese rezago, el funcionario aseguró que la siguiente semana llegarán a la corporación cuatro motores nuevos, comprados de agencia, de la marca International con un costo al municipio de 400 mil pesos, y que fueron adquiridos en El Paso.Además dijo que se autorizó la adquisición de 200 pares de botas, 200 pares de guantes, 200 escafandras (tipo pasamontañas), 80 cascos, 40 chaquetones y dos maquinarias ligeras, que también arribarán a la dependencia en los siguientes días.“Afortunadamente nada nos ha fallado en un incendio, si no imagínese llegar al lugar y que no funcionen”, expresó Matamoros sobre las fallas.• Tan sólo en la Estación Central, se tienen 8 unidades, de las cuales 4 tienen motores descompuestos y requieren reparaciones constantes• Dos pick ups ligeras que no pueden cargar 3.5 ton de agua

