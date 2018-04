Llaman a donar trenzas de cabello

Activistas convocaron a la población a donar trenzas de cabello para elaborar las pelucas de decenas de niñas que hoy han perdido el suyo tras comenzar su lucha contra el cáncer.Sanjuana Solís Granados, presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical), explicó que la materia prima que entregan las personas se envía a una fábrica en la ciudad de Guadalajara que se encarga de darle su acabado final.“Algunas niñas sí quieren pelucas y otras no, pero les ayudan mucho a las de 10 ó 12 años. Ellas las piden. Les ayudan más que nada en su autoestima y, ¿por qué no?, a enfrentar la enfermedad”, señaló.El proceso de fabricación inicia cuando Apanical envía las trenzas a la empresa sin ningún costo de traslado acompañadas de los expedientes clínicos de cada una de las niñas que las necesitan.De acuerdo con Solís Granados, una vez que la compañía las procesa, la única cuota que la organización de Ciudad Juárez tiene que cubrir es el envío hacia esta localidad, que cuesta 20 pesos por cada unidad.El programa de trenzas y pelucas cumplirá pronto un año y desde enero de 2018 hasta este mes, más de 200 personas se han solidarizado con la causa.La presidenta de Apanical dijo que los únicos requisitos que deben cumplir los interesados en apoyar a los pacientes de esta organización son que la trenza mida por lo menos 25 centímetros de largo y entregarla limpia y seca, depositada en una bolsa de papel.“No importa si está pintado; con que tenga el largo de 25 centímetros es suficiente”, aclaró.Según el Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) del Sector Salud, en 2016, 445 niños y niñas de entre uno y 17 años en el estado de Chihuahua recibieron un diagnóstico de esta enfermedad, de los que 28 corresponden a Ciudad Juárez.Además, cifras del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) documentan que entre 2012 y 2017, 160 menores perdieron la vida a manos de tumores malignos sólo en esta frontera.En una entrevista pasada, Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, explicó que los cánceres más comunes entre los niños son los de huesos y testículos, en tanto que en las niñas son los de riñón, huesos y tejidos blandos.Las personas a las que les interese colaborar en la fabricación de trenzas para Apanical pueden llevar su donación a las instalaciones de esa asociación, cuyo domicilio es Ejército Nacional 6325, dijo Solís Granados.El tiempo en que pueden hacerlo, explicó, es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde.• Que la trenza mida por lo menos 25 centímetros de largo• Entregarla limpia y seca, depositada en una bolsa de papel• Las oficinas de Apanical están en Ejército Nacional #6325• El horario de entrega es de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.

