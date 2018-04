'Vuelan' por el sustento familiar

En la búsqueda de solventar necesidades, un grupo de adolescentes conecta mente, cuerpo y espíritu para practicar “parkour” en los cruceros de la ciudad.Auxiliar a su familia, obtener dinero para la escuela, alejar a menores de adicciones y hasta liberar problemas, así es como Julián González Osorio, de 19 años, observa esta disciplina que le cambió la vida, desde hace siete años.“Todos los que vamos a un crucero tenemos necesidades, por eso lo hacemos”, expresó.“Yo lo utilizo para que más jóvenes no se metan en eso de las drogas, sean buenas personas y no anden en malos pasos”, señaló Julián, también conocido por sus amigos como “Yulem”.Destacó que esta disciplina es importante porque a través de ella logran obtener fuerza, agilidad, flexibilidad y reflejos, además de que encuentran motivación y aplican incluso matemáticas para sus movimientos.Explicó que los entrenamientos así como el desarrollo de esta actividad no tienen días ni horarios específicos, sin embargo, son alrededor de 50 hombres que van desde los 10 hasta los 23 años quienes se enseñan mutuamente.“El que más sabe le enseña a todos; de hecho compartimos lo que uno sabe, se lo enseña a otro y lo que no sabe uno otro más se lo enseña y así nos vamos hasta que todos tengamos un buen progreso”.Una vez que se practica el “parkour” González destaca que se tiene más fuerza física, mayor resistencia y consiguen liberar emociones, situación que no ocurre con las drogas.Finalmente invitó a los adolescentes que deseen conocer más sobre esta disciplina a una demostración el próximo 5 y 6 de mayo a las 10 de la mañana en el Parque Oriente, también conocido como “Parque de los Patos”, ubicado en la zona de Tierra Nueva. (Abril Salgado/El Diario)

