Proyectan quitar un carril a 7 avenidas para semimasivo

Para implementar los ramales o rutas alimentadoras de transporte público que se conectarán a la Segunda Ruta Troncal del Transporte Semimasivo, el Estado contempla siete avenidas primarias que tendrán carriles preferenciales para las ruteras.El diseño de estos nuevos recorridos se encuentra en proceso de licitación desde este mes, dio a conocer el subsecretario de Obras Públicas de la Frontera, Andrés Carbajal Casas.Con esto, se buscará reordenar los recorridos de las ruteras que van de sur a norte y de oriente a poniente de la ciudad y las que circulan por el mismo trayecto que tendrá la Segunda Ruta Troncal, la cual utilizará la avenida Tecnológico, Paseo Triunfo de la República y la 16 de Septiembre.Como complemento a esta Ruta Troncal, además de los siete ramales o rutas alimentadoras, se contemplan dos terminales de transferencia de pasaje, dijo.Con esa finalidad se lanzó una licitación para diseñar los proyectos ejecutivos que serán posteriormente concursados y determinar presupuestos para gestionar los techos financieros.El proyecto contempla carriles preferentes en ambos sentidos sobre la avenida Manuel Gómez Morín en su trayecto de 5.4 kilómetros; De la Raza en un trayecto de 8.6 kilómetros; Las Torres, con 4.4 kilómetros; Óscar Flores Sánchez, con 10.6 kilómetros; Manuel J. Clouhtier, con 6.4 kilómetros (entre Hiedra y Óscar Flores); Paseo de la Victoria con 4,7 kilómetros; y la avenida Ejército Nacional en sus 4.7 kilómetros.Las unidades de transferencia se ubicarían en la Gómez Morín y Francisco Villarreal, así como en Las Torres y Palacio de Mitla.“Son proyectos complementarios al proyecto general que entregó la subcontratista del proyecto que es Escala del Norte, que le contrató a Cal y Mayor. Son acciones de enlace de rutas alimentadoras a la troncal”, dijo.Señaló que en estas rutas no habrá carril confinado que es exclusivo para los autobuses, sino preferencial que podrá ser usado por unidades de emergencia y particulares en la misma circunstancia.Adicionalmente estos recorridos no tendrán vueltas indirectas, sino trayectos normales.“No lleva paraderos porque las paradas son en las aceras, no lleva confinamiento, solo piso en algunos tramos que serán reparados, ni vialetones. Los señalamientos serán simplemente para apelar a la cultura de la ciudadanía, no serán señalamientos para impedir el paso como ocurre en la ruta troncal”, apuntó.En el caso de la Primera Ruta Troncal, el reordenamiento de los recorridos de ruteras todavía no se realiza y algunas circulan por el mismo recorrido del ViveBús.En el caso de la Segunda Ruta Troncal cuya primera fase del proyecto tendrá un costo de mil 640 millones de pesos, se estima que las obras tendrán una duración de 18 meses.• Serán rutas alimentadoras• Estos recorridos no tendrán vueltas indirectas, sino trayectos normales• No lleva paraderos, porque las paradas son en las aceras• Manuel Gómez Morín, De la Raza, Las Torres, Óscar Flores Sánchez, Manuel J. Clouhtier, Paseo de la Victoria y Ejército Nacional

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.