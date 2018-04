Irán en mayo por morosos de revalidación

Aunque Recaudación de Rentas había informado que en abril comenzaría a multar a quienes omitieron el pago de la Revalidación Vehicular en el 2018, no será hasta el primero de mayo que el Departamento de Notificación y Cobranza estatal comience a entregar requerimientos a los morosos de esa obligación fiscal.Personal de esa dependencia informó que en abril se estuvieron haciendo llegar notificaciones de los saldos del 2017 y años anteriores a los morosos y en abril comenzará con quienes se retrasaron en el 2018.El padrón vehicular es de 534 mil unidades, pero a la fecha alrededor de 220 mil siguen sin liquidar el derecho vehicular.La entrega de requerimientos se intensificará a partir del mes de mayo, se informó.Es por eso que se mantiene la invitación para que los contribuyentes que aún no han hecho su pago, se acerquen a cualquier módulo de la dependencia para saber el estatus de su cuenta o bien ingresar a la página ipagos.chihuahua.gob.mx para consultar el adeudo vehicular.La multa al llegar el requerimiento de pago será de mil 700 pesos más el costo de la revalidación que es de mil 985 pesos, y en caso de que la persona no acate la notificación podría ser embargado el vehículo.Sin embargo, para las personas con adeudo 2017 y años anteriores que ya fueron notificadas, se mantiene en abril un descuento del 80 por ciento sobre multas y recargos.Las personas que no han sido requeridas, pueden hacer efectivo su pago en cerca de 300 puntos alternos alrededor de la ciudad como lo son las tiendas de autoservicio Oxxo, Superette y Extra, supermercados Smart y Soriana, incluyendo instituciones bancarias.

