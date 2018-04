Caen 18 sospechosos por ataques a estatales

Hasta el momento, 18 personas detenidas y el aseguramiento de 10 armas, 21 teléfonos celulares y autos con reporte de robo, son resultado de los operativos de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), tras los dos ataques que sufrieron y la agresión contra agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), donde un agente resultó herido.Dos de los arrestados serán consignados ante el Ministerio Público Federal, mientras aún se trabaja en la solicitud de órdenes de aprehensión contra “halcones” y los autores intelectuales de los atentados, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).En orden cronológico, el primer evento fue reportado el jueves a las 08:20 horas, en el cruce de las calles Ángel Trías y callejón Constitución, en la colonia Francisco I. Madero, asienta la información.En el lugar un agente investigador detectó en el exterior de su vivienda a hombres armados a bordo de dos vehículos, por lo que pidió apoyo a través del radio Matra.La llamada de auxilio movilizó a decenas de agentes y policías de la CES interceptaron un vehículo Ford Mustang blanco, modelo 2003, que era tripulado por José Guadalupe R. C. de 39 años y Delia Verónica A. V., de 20 años.La unidad contaba con reporte de robo del día 2 de marzo del año en curso.Estas personas tenían en supuesta posesión un arma larga de calibre .223 y dos cargadores abastecidos con 60 cartuchos útiles, así como un fusil de asalto de calibre 7.62x39 mm, con dos cargadores abastecidos con 57 cartuchos útiles.También se dijo que como parte de las investigaciones fueron detenidas cuatro personas a bordo de dos vehículos, un Honda Accord negro, modelo 2005 y un Ford Ranger, modelo 2006, con reporte de robo del pasado 2 de marzo; sin embargo; no se mencionó el cruce de calles donde fue el arresto ni la hora.Los detenidos fueron identificados como Tobías A., de 38 años; los hermanos Víctor Hugo y Fernando S. L., de 31 y 24 años, respectivamente, y Julio Cesar H. R., de 24 años.Estas personas supuestamente tenían en su poder 144 envoltorios de mariguana y un paquete de la misma droga.La Fiscalía informó que durante el operativo en el que participaron agentes municipales, estatales y federales, fueron detenidas cuatro personas más en presunta posesión de 144 dosis de heroína, tras interceptarlas a bordo de un vehículo marca Chrysler, línea Cruzer de color blanco, modelo 2002.Estas personas fueron identificadas como Daniel A. G., de 20 años; Salvador A. G., de 24; Erick R. Ch., de 23, y José S. G., de 19 años.Según se informó estas personas se identificaron como integrantes de la pandilla “Aztecas”.Se agregó que en el segundo ataque contra elementos de la AEI que ocurrió ese mismo día a las 17:40 horas, en bulevar Óscar Flores Sánchez y Camino Viejo a San José, fue detenido Luis Alberto D. M. originario de Torreón, Coahuila.Los agentes aseguraron un vehículo marca Honda, en el cual fue incautada un arma de calibre .223 abastecida con varios cartuchos útiles y una pistola tipo escuadra, la cual se presume fue utilizada para disparar a los agentes, informó el vocero de la FGE.Además, durante la investigación fue ubicada una vivienda utilizada como casa de seguridad, en la cual fueron decomisados 268 paquetes con mariguana, que dio un peso aproximado de 120 kilos, así como un fusil de asalto calibre 7.62x39 milímetros abastecida con varios cartuchos útiles.En este caso la FGE no precisó si el Ministerio Público recurrió a una orden de cateo o cómo ingresaron los elementos a la propiedad privada donde fueron detenidos Rogelio M. B., de 39 años; César Emilio F. P., de 40, y Bryan R. M., de 22 años.La FGE reporta que estas personas se autoincriminaron como integrantes del cártel “La Línea”.Por la noche, luego del tercer ataque contra de agentes de la CES registrado a las 19:49 horas en el cruce de las calles Libertad y Municipio Libre, los agentes arrestaron a cuatro personas que también confesaron pertenecer a la pandilla “Los Aztecas”.Estas personas tripulaban un vehículo Neón blanco, de modelo antiguo y fueron identificadas como Erika Griselda S. A., de 25 años; Lizeth del Carmen G. A., de 31; Luis Fernando R. G., de 31 y Édgar Arnoldo R. R. de 31 años.Estas personas presuntamente poseían dos armas de fuego calibre .223 mm.También se dijo que tres armas de fuego fueron aseguradas por elementos preventivos municipales, por lo que en total son 10 armas las enviadas al laboratorio de balística forense para determinar si han sido utilizadas en hechos violentos registrados en la ciudad.El Ministerio Público continuará con las investigaciones y determinará los cargos a imputar a los detenidos, además, solicitará varias órdenes de aprehensión para los autores materiales e intelectuales de estos ataques.Además van contra las personas que fungían como halcones.Una vez que los detenidos sean consignados ante el Juez de Control se dará vista al Ministerio Público Federal por los delitos de su competencia.

