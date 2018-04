Desorden en información

Un día después de que la Asamblea Municipal Electoral (AME) y el Instituto Estatal Electoral (IEE) nombraran formalmente candidatos a ciudadanos de partidos políticos e independientes, el desorden a la hora de brindar datos precisos imperó en el transcurso de ayer.En el portal oficial del IEE, todavía en la tarde del sábado, no había información disponible sobre las sesiones que se realizaron desde el jueves en las cuales autorizaron solicitudes de cambios de candidatos, y en la del viernes, se autorizaron las candidaturas en asambleas y el mismo instituto.Tampoco se encontraban disponibles las resoluciones ni las listas de los candidatos que se autorizaron en ambos días.El IEE argumentó que durante la jornada de ayer todavía no llegaba toda la información de las asambleas municipales.“Hasta ayer no llegaba toda la información de las 67 asambleas municipales que sesionaron todas al mismo tiempo”, dijo Oksana Volchanskaya, vocera del IEE.“Ayer a la misma hora, entre las 7 y las 8 de la tarde, sesionaron las asambleas para resolver la aprobación de las candidaturas y la información todavía nos sigue llegando”, agregó.Dijo que se sigue trabajando en la captura de toda la información. “Todavía al término de la sesión no se tenían los anexos, es más, todavía hasta ahora”, dijo.También hubo errores derivados de mala comunicación entre los organismos electorales.En el transcurso del día, la Asamblea Municipal Electoral de Juárez no proporcionaba la lista de candidatos a diputados locales de la coalición de los partidos Morena y Encuentro Social.En ese caso, la AME argumentó que los candidatos y su partido presentaron de última hora algunos documentos que habían omitido en los requisitos, lo que originó que hasta ayer, no se hubieran aprobado sus candidaturas.“Estamos checando papeles, les mandaron mensajes de prevención para que actualizaran todo antes del 17 de abril, pero no alcanzaron a resolver”, dijo Cecilia Guerrero, vocera de la AME.Esa versión fue contradicha por el dirigente estatal del partido Morena, Martín Chaparro, quien dijo que desde la noche del viernes se le notificó oficialmente que todas las candidaturas que solicitaron en tiempo y forma y todas habían sido autorizadas.Volchanskaya aseguró que no se trata de una situación irregular, por lo que una vez que se reconstruya todo el listado de candidaturas, que se calcula serán 7 mil 300 en Chihuahua, se publicarán en la página del IEE.“Estamos realizando el engrose de los acuerdos aprobados ayer. Una vez que se realice este engrose se liberarán acuerdos y listas. “El principio de certeza nos obliga a liberar los nombres una vez concluido el engrose”, apuntó. (Javier Olmos)