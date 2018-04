Apunto de cumplir 100 años de vida, Victoria Elvira Ollervides Rivas es una de las pocas mujeres juarenses que ha visto los sucesos más importantes del último siglo, desde aspectos de la Revolución Mexicana, la Segunda Guerra Mundial, los años sesenta, a los recientes cambios tecnológicos de las últimas dos décadas.Madre de cuatro hijos que le dieron 12 nietos, 30 bisnietos y 2 tataranietos, la mujer nacida en El Paso, pero que ha radicado la mayor parte de su vida en este lado de la frontera, llega mañana a su centenario con una vitalidad que hasta para sus seres queridos es envidiable. Su caso es uno de los pocos que al menos en esta localidad pueden contarse.Tuvo tres hermanos: Ana, Héctor y Daniel, los tres ya fallecidos. Sus padres, nacidos en la ciudad de Chihuahua pero de raíces vascas, eran Marco Rivas Unzueta y Elvira Palacios.Victoria Elvira platicó ayer de su vida con El Diario, llena de momentos difíciles y de mucho trabajo.Aún atiende a su hijo menor, Marcos, de 60, que tiene déficit de atención.Lo baña, alimenta, le proporciona sus medicamentos controlados y le cambia el pañal.“Tiene mucha lucidez, no se le va nada”, dice su nieta Teresa Ollervides durante la entrevista. Y ella bromea, elocuente: “¿Qué me falla? ¡Todo!”.Según estadísticas oficiales, son pocas las personas que logran extender la longevidad más allá de los 100 años. En Juárez, el año pasado murió la mujer más vieja de la ciudad con 111 años de edad pero, de hecho en Chihuahua, para 2016 la esperanza de vida para mujeres y hombres era de 76.5 y 70.6 años, respectivamente.Uno de los casos que trascendieron a nivel local por la muerte del sacerdote más longevo de Ciudad Juárez se registró la tarde del martes 4 de julio de 2017. Con 91 años, partió el párroco José Waldo Vega Ortiz, originario de San Buenaventura, un poblado de Chihuahua, uno de los fundadores de esta división eclesiástica erigida en 1957.Mientras que en 2012 falleció Dominga Martínez, persona más veterana de Chihuahua, con 107 años de edad.Aunque batalla para escuchar y hay que alzar la voz para que lo haga, a Victoria Elvira se le cuestiona cuál es el secreto para alargar la vida tanto tiempo y ella responde enseguida: “no tomaba, ni fumaba, no comía carne de puerco”; además dice que se ejercitaba al salir a caminar todas las mañanas.La mujer siempre fue muy trabajadora, dicen sus nietas Flor y Teresa Jaramillo. “Después de la muerte de mi abuelo ella mantenía a la familia, trabajando doble turno como enfermera”.Estudió enfermería, aunque la ejerció a totalidad después del fallecimiento de su esposo Óscar Ollervides, el 14 de noviembre de 1977, fecha que aún recuerda a la perfección.Durante los primeros años de su infancia, en los años 20, conoció en su momento la tumba de Francisco Villa, en el panteón de La Regla, hoy Parque Revolución, de la Ciudad de Chihuahua. Recuerda que en los años cuarenta se hablaba mucho de la segunda guerra mundial y ahora ve cómo todo cambió con la llegada de la tecnología.Su nieta Flor dice que “es una guerrera, una mujer de fe, a pesar de sus 100 años, no deja de ser madre y se ha acostumbrado al mismo ritmo de vida que llevamos”. Su familia se ha ampliado y hoy vendrán a visitarla de Estados Unidos, de Chihuahua y Juárez, en una fiesta que comenzará con una misa en agradecimiento, informaron. (Javier Olmos / El Diario)

