Temen estudiantes contagiarse de paperas

En medio del brote de paperas que aqueja a varias instituciones educativas de la ciudad, estudiantes de las carreras de la salud en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) asisten a clases con preocupación de contagiarse.El mismo caso se presenta entre empleados administrativos que trabajan en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), el campus afectado.Ello, a pesar de que tanto las autoridades sanitarias como las universitarias llamaron a no caer en pánico en virtud de que, indicaron, no se trata de una situación de gravedad.Lorena Carranza, estudiante de la carrera de Cirujano Dentista, dijo tener temor de contraer la enfermedad justo cuando se aproxima el final del semestre en curso.“Hay temor del contagio, evidentemente. Por eso se trata de tener más responsabilidad y evitarlo. Yo conozco a dos alumnos y una doctora que se contagiaron”, comentó.De acuerdo con ella, las medidas de higiene son las mismas que en áreas de atención a la comunidad prevalecen durante todo el año, pero reforzadas.En estas circunstancias, algunas instalaciones del ICB de esta universidad permanecieron cerradas al público con el fin de someterlas a un proceso de higienización.Una de estas áreas fue el Centro de Lenguas, donde confluyen no sólo estudiantes universitarios, sino personas que no están matriculadas en los programas académicos de la institución pero que asisten a clases de inglés y otros idiomas.Ricardo Duarte Jáquez, rector de la UACJ, explicó que esta jornada de limpieza fue programada desde el martes.“Muchas veces los muchachos son inquietos y lo manifiestan de distintas formas. Claro que en redes sociales muchas veces una notita ocasiona caos. Pero en lo general, está normal”, comentó en relación con el ambiente que se desarrolla en el campus.El representante de la máxima casa de estudios de la localidad dijo no tener referencia de que exista un incremento considerable en el número de casos, pero empleados, que pidieron no dar a conocer sus nombres, señalaron que siguen creciendo.Empleados del ICB hablan de decenas de casos sospechosos en virtud de que, afirmaron, llevan un registro que alimentan con la observación, pero esta información no pudo ser corroborada ni confirmada con la Secretaría de Salud de Chihuahua.“Hasta ayer había una detección de 54 casos y no solamente de la gente de ahí. Una de las secretarias del ICB también estaba contagiada y ya contagió a su hija”, comentó una fuente que pidió la reserva de su nombre.El último reporte que ha ofrecido Salud estatal indica que en Juárez se han presentado 71 casos de parotiditis.