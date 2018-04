Ocho personas detenidas y diez armas largas aseguradas, es el saldo de 5 ataques perpetrados contra policías entre el jueves y viernes de esta semana, dio a conocer el fiscal César Augusto Peniche Espejel.El servidor público dio a conocer que en 4 ataques del jueves se capturó a 6 personas y se aseguraron 9 fusiles, mientras que ayer viernes durante una agresión registrada en la ciudad de Chihuahua dos personas fueron detenidas con un arma larga.“En cada una de las agresiones del jueves hubo detenidos. Sólo tenemos un policía herido en una mano y muslo. El total de detenidos del jueves es de 6 personas y 9 armas largas aseguradas. El día de hoy (viernes) se presenta un nuevo incidente, se repele la agresión y se logra el aseguramiento de dos sujetos con un arma larga, esto en Chihuahua”, dijo Peniche Espejel.Pese a la crisis que enfrenta la corporación ante los atentados perpetrados en esta ciudad contra los elementos estatales prevalece la desinformación por parte de la FGE.La institución no ha revelado las identidades de los probables agresores, ni ha dado a conocer la relación de armas y vehículos asegurados, además ya existen denuncias de irrupciones sin órdenes de cateo en diferentes puntos de la ciudad.La FGE informó que la noche del jueves, unidades de la Policía Municipal sufrieron un ataque armado en el cruce de las calles Valentín Gómez Farías y Baleares, lo que fue negado por el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).“La SSPM no fue víctima ni ha sufrido un atentado. Y la única instrucción de su titular, Ricardo Realivázquez Domínguez, es trabajar y cuidarnos para regresar con bien a casa. Respetamos mucho la versión de esa dependencia (FGE), pero, preciso una vez más, la SSPM no ha sufrido un atentado en las últimas horas”, dijo Sandoval Figón.El fiscal para el Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López, informó que solamente dos agentes estatales resultaron lesionados en el tercer ataque que se registró la noche del jueves en la gasolinera de la avenida Municipio Libre y Libertad, mientras que el fiscal César Augusto Peniche dijo que era un solo policía el lesionado.Ambos servidores públicos coincidieron en señalar como probables responsables de estos ataques a integrantes del grupo delictivo ‘La Línea’, a través de su brazo armado ‘Los Aztecas’.Nava López indicó que las agresiones recientes han obligado a modificar el modo de patrullar y de investigación por parte de los agentes tanto de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), como de la Agencia Estatal de Investigación.Compañeros de los oficiales agredidos en el centro comercial El Paseo, expusieron que los agentes que han sido objeto de agresiones, han mostrado fallas en sus propios protocolos de seguridad.Entrevistados a condición del anonimato, expusieron que los oficiales se bajaron a comprar comida y aunque uno de ellos quedó a bordo de una patrulla no estuvo atento de la seguridad de sus compañeros.Indicaron que el presunto homicida tuvo la oportunidad de verificar que había un elemento ordenando un sándwich, mientras otros compañeros pedían una pizza en el local contiguo.El agresor abrió la puerta y le disparó en una ocasión al agente, luego alcanzó a correr y posteriormente fue detenido.En el tercer atentado, registrado en una estación de servicio, el video muestra que un agente está debajo de la patrulla mientras su compañero no se observa a su lado y llega cuando el oficial ya había recibido un impacto dos heridas, una en una mano y otra en la pierna, según las imágenes captadas por las cámaras de la gasolinera. (Staff / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.